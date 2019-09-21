أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يعلن الرحيل في هذه الحالة وبيريز يُحدد خليفته ومانشستر يونايتد يصدم الريال بشأن بوجبا

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 21 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عدم مضايقة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ترشيح البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافته وتفكير فلورينتينو بيريز رئيس النادي لتشافي ألونسو لقيادة الفريق خلفا لزيدان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- زيدان : إذا لم يدعمني النادي فمن الأفضل لي الرحيل

صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأنه يحظى بدعم وثقة إدارة ناديه وأن لديه القدرة على العودة بالفريق للنهوض من الوضع السيء الذي يمر به حاليًا مشددًا أنه لو لم يكن يتمتع بدعم النادي فمن الأفضل له الرحيل.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أشبيلية متصدر الدوري الإسباني مساء غدا الأحد في الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم:"بالطبع أشعر بأن لدي القوة، تعلمت ألا أستسلم أبداً وسأواصل العمل لتحسين وضع فريقي".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً :"لا أشعر بتشكيك من جانب النادي بل على العكس دعم حتى اللحظة الأخيرة، قوة الجميع تتمثل في دعم النادي بالداخل وإذا لم يدعمني النادي فمن الأفضل لي الرحيل".

يذكر أن ريال مدريد تعرض الأربعاء الماضي لهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان الفرنسي في بداية مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية بريطانية ذكرت أن مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بات موضع شك وذلك عقب الهزيمة المفاجئة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ريال مدريد خاض المباراة في حديقة الأمراء بعد أن تمكن من حصد ثماني نقاط من أربع مباريات في الدوري الإسباني لكن الملكي لم يكن مقنعاً من حيث حيث الآداء كما فعل في المباريات السابقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان حصل على الأموال اللازمة لجلب العديد من اللاعبين المميزين أثناء فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصحيفة البريطانية تشير إلى أن زيدان يتعرض الآن للكثير من الضغوط والتي يمكن أن تصل إلى حد الإقالة.





- زيدان يعلق على فشل صفقة بوجبا وعودته إلى ريال مدريد

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على فشل الملكي في التعاقد مع بعض الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على رأسها بوجبا، كما أكد أنه عاد إلى قيادة الميرينجي لكي يقاتل ويبقي ذراعه مرفوعا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أشبيلية غدًا في الدوري الإسباني:"لسنا سعداء بالهزيمة في باريس لكن علينا الاستمرار في العمل والاستعداد للمباريات المقبلة بشكل جيد".

وأضاف:"لقد واجهت دائمًا لحظات معقدة حتى أكثر من الآن، وتغلبت عليها دائمًا، دائما هناك تحد نواجهه".

وعن رفضه للتعاقد مع فان دي بيك أو إريكسن، قال زيدان :"لن أُخبرك بذلك أبداً لأن بعد ذلك ستسأل عن بوجبا ونحن بانتظار مباراة صعبة غدًا".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "هل أنا نادم على العودة ؟ حسناً أنت لا تعرفني إذاً، لقد جئتُ لكي اقاتل وأُبقي ذراعي مرفوع".

وكانت الصحف الإسبانية الداعمة لريال مدريد الإسباني شنت هجوماً حاداً على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عقب السقوط بالأمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية أكثر من موضوع أكدت فيه بأنه لم يعد أي أحد يصدق كلام زيدان وريال مدريد بالفعل مدمر على الرغم من التعاقدات التي عقدها النادي في الصيف الماضي.





- زيدان يعلق على ترشيح مورينيو لخلافته

صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأنه ليس منزعجاً من تداول وسائل الإعلام لاسم جوزيه مورينيو لخلافته عقب الهزيمة الثقيلة بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان في أول جولات دور المجموعات في بطولة بدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية غدًا في الدوري الإسباني:"لا يضايقني ترديد اسمه، هذا هو الواقع".

وأضاف:"إذا قرأت ما يقال في الصحف سأخرج عن تركيزي لكنني أشعر بالقوة وتعلمت ألا أستسلم وأن أواصل العمل حتى آخر دقيقة، لا أفكر في الرحيل بل أركز في الفوز غدًا".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"سنلعب ضد المتصدر ويجب أن نفوز، خضنا مباراة صعبة في باريس والآن يجب أن نقدم آداء أفضل في مواجهة أخرى قوية خارج ملعبنا".

ويتعرض زيدان لضغوط في فترة ولايته الثانية مع ريال مدريد خاصة بعد بدايته السيئة في الدوري الإسباني التي شهد فيها الفوز في مباريتين والتعادل في مبارتين في أول أربع أسابيع من الليجا الإسبانية. ويبتعد ريال مدريد بنقطتين فقط عن المتصدر إشبيلية لكن الانتقادات تزايدت عقب الخسارة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، وستتصاعد الأزمة إذا تعثر الملكي على ملعب أشبيلية الذي يقوده يولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد ولم يخسر حتى الآن هذا الموسم.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أفادت بأنه من الممكن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مجدداً عقب البداية السيئة والغير مبشرة للفرنسي زين الدين زيدان مع الملكي في ولايته الثانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو يعشق مثل هذه التحديات التي تخيف جميع المدربين حتى الأكثر استعداداً وخبرة فهو يستطيع فعل أي شيئ من لا شيء ويدفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح ويرى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه عندما تكون الأمور صعبة في فريق كنت تشعر معه بالسعادة فمن الطبيعي أن تعود له مجددًا.





- زيدان عن مستقبله مع ريال مدريد : سأواصل العمل حتى الدقيقة الأخيرة

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأنه سيواصل العمل حتى الدقيقة الأخيرة وذلك تعليقاً على مستقبله مع الملكي في الفترة المقبلة.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أشبيلية في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني:"إذا وضعت تركيزي مع ما يُكتب، سأرحل، أشعر بالقوة، تعلمت ألا أستسلم، سأواصل العمل حتى الدقيقة الأخيرة".

وعن تردد إسم البرتغالي جوزيه مورينيو كخليفة له في حالة إقالته، قال زيدان:"ترديد إسم مورينيو لا يضايقني تمامًا ولست متفاجئًا بالوضع الحالي، دائمًا كانت هناك أوقات صعبة في ريال مدريد غدًا لدينا مواجهة صعبة، علينا أن نقدم مستويات جيدة".

يذكر أن ريال مدريد خسر أربع نقاط في الأربع أسابيع الأولى من الدوري الإسباني كما خسر بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في بداية مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد آخر، رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال ومانشستر يونايتد السابق عودته لتدريب الفريق الملكي من جديد في الفترة المقبلة خلفا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية رداً على ارتباطه بتدريب الميرينجي: "لن أحب العودة إلى ريال مدريد لأن لديهم مدرب وهو ليس أي مدرب".





- ريال مدريد يخون زيدان ويفكر في خليفته

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في تغيير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وتعيين أحد نجوم النادي الملكي السابقين خلفاً له على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية بأن بيريز يفكر في إسناد مهمة قيادة ريال مدريد إلى الإسباني تشافي ألونسو نجم الفريق السابق والاطاحة بزين الدين زيدان من منصبه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ألونسو يدرب فريق الشباب في ريال سوسيداد في الفترة الحالية مما يعزز ويمهد الطريق لقيادة الملكي خلفًا لزيدان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اسم زيدان ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في الفترة الأخيرة عقب البداية المتواضعة للفريق في الدوري الإسباني بالإضافة إلى خسارته من باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة في الجولة الأول من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أفادت بأنه من الممكن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مجدداً عقب البداية السيئة والغير مبشرة للفرنسي زين الدين زيدان مع الملكي في ولايته الثانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو يعشق مثل هذه التحديات التي تخيف جميع المدربين حتى الأكثر استعداداً وخبرة فهو يستطيع فعل أي شيئ من لا شيء ويدفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح ويرى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه عندما تكون الأمور صعبة في فريق كنت تشعر معه بالسعادة فمن الطبيعي أن تعود له مجددًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يبدو أن بعض مشجعي ريال مدريد قد نسوا أن عندما وصل جوزيه مورينيو إلى الفريق في عام 2010 كان في واحدة من أسوأ فترات الميرينجي على الإطلاق، حيث كان برشلونة في ذاك الوقت مع جوسيب جوارديولا غير قابل للتدمير ولكن مورينيو أعاد الريال إلى القمة مجدداً أوروبياً بعد الوصول إلى دور نصف النهائي في 3 سنوات متتالية بعد الفشل في الوصول إلى ربع النهائي في ست سنوات.





- ريال مدريد يمتلك رقمًا سيئًا خلال مواجهاته ضد إشبيلية

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني، لخوض مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه فريق إشبيلية، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية ،على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يواجه إشبيلية متصدر الليجا هذا الأحد، ريال مدريد صاحب المركز الثالث، حيث أن الفارق بين الفريقين نقطتين في جدول الترتيب لكنهما يصلان إلى المباراة في ظروف مختلفة.

وأضافت الماركا أنه لم يحقق ريال مدريد الفوز في الدوري الإسباني على ملعب سانشيز بيزخوان منذ مايو 2015 (2-3)، لقد خسر في آخر أربع مواجهات ضد إشبيلية (3-2 ، 2-1 ، 3-2 و 3-0) بالإضافة إلى ذلك، زين الدين زيدان لا يعرف معنى الفوز في البيزخوان كمدرب لمدريد.

وعلى خطى الموسم الماضي، فقد بدأ الفرنسي كريم بنزيما بشكل جيد و تمكن من تسجيل أربع أهداف في أربع مباريات، حيث تمكن من تسجيل 12 هدف في آخر 13 مباراة في الليجا.

وأهم ما يميز هذه المباراة منذ سنة 2005 لم تنتهي أي مواجهة بين الفريقين بدون أهداف وبالتحديد في 28 مباراة.





- مانشستر يونايتد يوجه صدمة إلى ريال مدريد

يدرس نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا ولاعب الفريق والذى كان قريباً من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لصفوف ريال مدريد بعد إصرار فلورنتينو بيريز رئيس المرينجى وطلب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على التعاقد معه.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن مانشستر يونايتد وإدارة الفريق تريد غلق جميع الأبواب حول رحيل لاعب الفريق لصفوف ريال مدريد والإحتفاظ بنجوم الفريق للموسم المقبل بعدما طلب المدير الفني النرويجي سولشاير الحفاظ على نجومه حتى يتم الإستقرار داخل الفريق.

وأشارت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تدرس الجلوس مع مينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي بول بوجبا وزيادة راتبه من أجل تجديد التعاقد للإستمرار في صفوف الشياطين الحمر.

ويذكر أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي قامت بتجديد التعاقد مع الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا والمدافع ليندلوف.

وكان بول بوجبا قريب من الرحيل لصفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد طلب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والإصرار على التعاقد معه.

وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، صرح عن فشل ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قال رئيس ريال مدريد :" فشلنا فى صفقة بوجبا بسبب رفض مانشستر يونايتد بيع اللاعب ".





- زيدان يستقر على ثلاثي خط هجوم ريال مدريد ضد إشبيلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ثلاثي خط هجوم ريال مدريد الإسباني، البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي كريم بنزيما، والويلزي جاريث بيل، سيكونوا الثلاثي الأقرب للاستمرار في مقدمة هجوم ريال مدريد.

ومن الجدير بالذكر ان رحلة الأربعاء إلى باريس، من أجب مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي لم تكن رحلة جيدة لريال مدريد، بعد أن تلقى ثلاثة أهداف نظيفة.

ولكن شهدت هذه المباراة مشاركة بيل وهازارد وبنزيما في التشكيلة الأساسية سويًا للمرة الأولى، إيقاف بيل وإصابة هازارد أجلت الظهور، لكن وجوهم كان مخيب للآمال لم يبرز أحدهم على المستوى الجماعي أو الفردي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد كان بنزيما هو الأكثر نشاطًا في الصندو ، بينما كان بيل أكثر خطورة من هازارد، الذي كان أكثر مشاركة في بناء اللعب.

ونادراً ما تم ربطهم من قبل لاعبي البي إس جي ولم ينفجر أي منهم في قميص ريال مدريد، سيكون من الظلم إلقاء اللوم عليهم في النتيجة المأساوية، مع استمرار مشاكل الفريق بشكل أعمق.

لكنهم سجلوا أسوأ أداء لهجوم ريال مدريد لمدة عشر سنوات بفشلهم في تسجيل هدف واحد، أمضى كيلور نافاس مباراة هادئة، حيث تم تحديه فقط من خلال هدفين تم إلغاءهم، أحدهما من بيل وآخر من بنزيما.

وفي إشبيلية؟ سيكون السؤال الكبير هو ما إذا كان زيدان سوف يكرر التشكيلة، حيث يمكن أن تؤدي نقاط الضعف في خط الوسط إلى جبهة أكثر محافظة في التشكيل 3-4-3، على الرغم من كل شيء، يمكن للمهاجمين الثلاثة جلب الصدارة لريال مدريد.





- ريجيليون مهاجمًا زيدان: لديه قناعات خاصة.. وسولاري مدرب عظيم

كشف النجم الإسباني سيرجيو ريجليون، لاعب ريال مدريد المعار لفريق إشبيلية، إن كان يريد الإنتقام من ريال مدريد وإظهار قدراته أمامهم، موضحًا أنه يتحدث عن أي إنتقام أو ما شابه، بل يتحدث عن التحضير الجيد للقاء ويأمل الحصول على الـ3 نقاط.

وأضاف اللاعب في تصريحات لـ"الماركا": "ماهي أحاسيس ريجيلون عندما يواجه فريق قد دافع عن شعاره لطوال حياته ؟ ستكون مباراة خاصة ، لعبت في ريال مدريد و هناك علّموني كيفية الفوز ، يجب عليّ تطبيق ذلك هنا مع اشبيليه ، الآن فريقي اشبيليه و الشعار الذي أدافع عنه هو اشبيليه ، ملعبي هو اشبيليه و كذلك جماهيري".

وواصل: "ريال مدريد يصل متأثرًا ، كيف تتوقع اللقاء ؟ ريال مدريد هو ريال مدريد ، بالرغم من أنهم قادمون من سلسلة محبطة إلا أن بإمكانهم التسبب بضرر كبير. لديهم عناصر مميزة، يجب علينا الحذر والتحضير جيدًا لأنه سيكون لقاءً صعبًا".

وتابع: "ستكون مواجهة بينك وبين بيل، وأنت تملك أسبقية صغيرة تعرفها بالفعل ؟ (يضحك) أعرف طريقة بيل ، و ستكون مهمة إيقافه صعبة للغاية. أعرف تحركاته و من الصعب أن تكون مدافعًا ضده".

وأكمل: "هل أنت متفاجئ أنه يتم التشكيك بزيدان بالرغم من أننا في شهر سبتمبر ؟ لا يهمني ذلك ، أفكر في الحصول على النقاط الـ3 غدًا".

واستطرد: "كيف تصف تجربتك مع ريال مدريد العام الماضي ؟ لا تُنسى ، اللعب مع ريال مدريد في أول عام كمحترف هو أمر لا يُصدق لأي طفل، هي تجربة سأحتفظ بها طوال حياتي وأتذكرها بكثير من العواطف".

وأردف: "هل شعرت أنه لا يُمكن التشكيك بك ؟ في ريال مدريد لا توجد هذه المسميات والألفاظ، عليك العمل يوميً".

وبسؤواله.. ماذا يعني لك سولاري ؟ المدرب الذي أعطاني الثقة اللازمة لإظهار قدراتي للعالم مع ريال مدريد و هذا ليس سهلاً، إنه مدرب ذات فكر عالي، مدرب عظيم وشخص عظيم كذلك، أتمنى له الأفضل مستقبلاً لأنه يستحق ذلك".

وأردف: "وصول زيدان أغلق الباب أمامك ؟ لكل مدرب تفضيلاته. عند وصوله اختار مارسيلو و مع وصول ميندي كان واضحًا أنه يجب علي البحث عن دقائق خارج ريال مدريد، واخترت الوجهة الصحيحة".

وزاد اللاعب: "هل كان واجبًا على الفريق أن يدفع المبالغ لجلب ميندي وريجيلون موجود ؟ هذا أمر يختص بالمدرب، هو من يختار ويقرر، وهو ليس شيئًا يقلقني، أعطيت كل مالديّ لذلك الشعار، والناس قد شاهدوا ذلك، هذه أمور تحدث في كرة القدم".

وأوضح: "هل يفكّر ريجيلون بالعودة إلى ريال مدريد ؟ أنا أفكر باليوم الذي أعيشه، وما يحدث سيحدث".

وأتم تصريحاته بقوله: "لن أحتفل بطريقة تقلل من احترام الفريق الذي أنشأني".





- زيدان على موعد مع مهمة محفوفة بالمخاطر

أشارت تقارر صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سوف يلعب أمام الخصم الذي تألق أمامه كلاعب، وهو فريق إشبيلية.

ومن ثم فإنه سيحاول المدرب الفرنسي تفنيد الأسئلة التي تحوم حوله عندما يلعب ضد خصمه المفضل كلاعب، حيث أنه: سجل 8 أهداف في 12 مباراة ضد إشبيليه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن زيارة ملعب متصدر الليجا، رامون سانشيز بيزخوان، بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المدوي، بثلاثية نظيفة، ليس هو السيناريو الأمثل لريال مدريد، وخاصة أنه يتصدر الفريق الأندلسي الليجا وحقق فوزا كبيرا في أولى مبارياته الأوروبية، ومن ثم فإن انتصار فريق المدرب جولين لوبيتيجي يوم الأحد سيفتح النيران في البيت الأبيض مبكرا.

ومع ذلك، وعند استذكار زيدان اللاعب يظهر إشبيليه في مقدمة الفرق التي استمتع زيدان بالتسجيل عليها رغم أنه لم يكن مشهورا بتسجيل الأهداف، لقد سجل الهاتريك الوحيد له أمامهم خلال موسمه الأخير في سانتياغو برنابيو قبل اعتزاله بنهاية مونديال 2006.

ومن الجدير بالذكر انه يأتي فريق إشبيليه أولا في قائمة ضحايا الفرنسي زيدان، بثمانية أهداف متبوعا بإسبانيول، باريس سان جيرمان، نانتس وسوشو بأربعة أهداف في شباك كل فريق، بينما يحل برشلونه في المركز الثالث بثلاثة أهداف.

ونستنتج من السابق، أن ملعب رامون سانشيز بيزخوان هو أكثر ملعب سجل فيه زيزو بثلاثة أهداف ويأتي الكامب نو ثانيا بهدفين اثنين.

وعندما ننظر لزيدان بدون فوز كمدرب، فإن ملعب إشبيليه مخيف أكثر لزيدان المدرب الذي لم يحقق فيه الفوز إطلاقا، تعادل وهزيمتان هو رصيد المدرب الفرنسي حتى الآن، لقد فقد زيزو المدرب استمتاعه باللعب ضد اشبيله مثلما كان يفعل زيدان اللاعب



