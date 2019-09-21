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خاص- عبد الحفيظ يكشف موقف ثنائي الأهلي من مواجهة سموحة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:17 م
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خاص- عبد الحفيظ يكشف موقف ثنائي الأهلي من مواجهة سموحة
سيد عبد الحفيظ
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علي نبوي
 
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الثنائي عمرو السولية وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأحمر من اللحاق بالمباراة المقبلة أمام سموحة.

وكان السولية قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في وجه القدم في نهاية مباراة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك، كما تعرض ياسر إبراهيم لإجهاد في السمانة خلال مباراة الأمس أيضًا وخرج من المباراة في الدقيقة 71 وحل زميله محمد هاني بديلًا له.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":"السولية شارك في جزء من مران اليوم، وموقفه من المشاركة في مباراة سموحة سيتحدد غدًا".

وأضاف :"نفس الأمر بالنسبة لياسر الذي سيتحدد موقفه من مواجهة سموحة غدًا أيضًا".

وعن رامي ربيعة قال مدير الكرة :"رامي جاهز للمشاركة في المباراة بعدما شارك في التدريبات بصورة طبيعية".

وأتم حديثه :"المباراة بكل تأكيد لن تكون سهلة لأننا نواجه فريق جيد، ونأمل أن نحقق بداية قوية في الدوري".

ويحل الأهلي ضيفًا على سموحة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020.

متولي يغيب عن الأهلي لمةدة شهر ونصف
أثبتت الأشعة التي أجراها محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ليتأكد غيابه عن الفريق الأحمر لمدة من ٤ إلى ٦ أسابيع.

وكان منولي قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي أمس أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري حيث خرج في الدقيقة ٢٥ وحل زميله محمد هاني بديلًا له.

وسيغيب متولي عن الأهلي مدة من ٤ أسابيع إلى ٦ أسابيع، حيث سيضع خالد محمد طبيب الفريق الأحمر برنامج تأهيلي للاعب للتعافي من الإصابة.

وكان الأهلي قد توج أمس بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبحضور ١٠ ألاف مشجع.
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