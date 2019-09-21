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تعرف على موعد استقبال المتحف الكبير للرحلات المدرسية هذا العام

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:13 م
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تعرف على موعد استقبال المتحف الكبير للرحلات المدرسية هذا العام
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حسام زيدان
 
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كشف اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، عن موعد استقبال المتحف الكبير للرحلات المدرسية.

حيث صرح مفتاح أن السبت الأخير من كل شهر سوف يستقبل المتحف طلاب المدارس ، للتعرف على المشروع المصري الضخم، على أن تبدأ أول رحلة يوم السبت المقبل.

وتابع أن زيارات الشركات السياحية لمعامل الترميم بالمتحف تم مدها حتى الخامس من يناير القادم لمدة ساعتين فقط، وبعد انتهاء ساعات العمل بالمتحف، وذلك فى إطار خطة الترويج للمتحف

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي انتهى منذ قليل والمنعقد في البهو العظيم للمتخف المصري الكبير، حيث التقى وزير الآثار الدكتور خالد العناني واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير في حوار مفتوح مع صحفيين مصر لتوضيح كل الأمور الدائرة حول المتحف وخطة العمل به حتى افتتاحه.


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