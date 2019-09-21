تعرف على موعد استقبال المتحف الكبير للرحلات المدرسية هذا العام
السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:13 م
Advertisements
حسام زيدان
Advertisements
Advertisements
كشف اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، عن موعد استقبال المتحف الكبير للرحلات المدرسية.
حيث صرح مفتاح أن السبت الأخير من كل شهر سوف يستقبل المتحف طلاب المدارس ، للتعرف على المشروع المصري الضخم، على أن تبدأ أول رحلة يوم السبت المقبل.
وتابع أن زيارات الشركات السياحية لمعامل الترميم بالمتحف تم مدها حتى الخامس من يناير القادم لمدة ساعتين فقط، وبعد انتهاء ساعات العمل بالمتحف، وذلك فى إطار خطة الترويج للمتحف
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي انتهى منذ قليل والمنعقد في البهو العظيم للمتخف المصري الكبير، حيث التقى وزير الآثار الدكتور خالد العناني واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير في حوار مفتوح مع صحفيين مصر لتوضيح كل الأمور الدائرة حول المتحف وخطة العمل به حتى افتتاحه.
Advertisements
- نائب وزير خارجية اليونان في جولة بالمتحف المصري الكبير
- جولة في المتحف الكبير لوزير الآثار ونواب البرلمان (صور)
- ننشر الصور الأولى لقاعة الملك توت عنخ آمون في المتحف الكبير
- "العناني" للعاملين بالمتحف الكبير: أنتم في سباق مع الزمن
- "مفتاح": المتحف الكبير سيغير خريطة السياحة العالمية.. والافتتاح في موعده
- نقل عدد من القطع الأثرية الضخمة من متحف التحرير للمتحف الكبير
- المتحف الكبير يستقبل قطع أثرية ضخمة لعرضها بالدرج العظيم
- "وزيري": لأول مرة فك تابوتين أثريين مكتشفين منذ 1886 (فيديو)
- مؤتمر صحفي بالمتحف المصري الكبير لإعلان استعدادات عرض القطع الأثرية الضخمة
- مشهد عظيم.. مهندس بالمتحف الكبير لوزير الآثار: "نحن نبني مصر ولا نبالي"
المزيد عن: تابوتين اثريين اللواء عاطف مفتاح المشرف آثار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر