ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب يكشف علاقة تركيا بدعوات التظاهر بالأمس (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
عمرو أديب يكشف علاقة تركيا بدعوات التظاهر بالأمس (فيديو)
عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المقاول الهارب محمد علي يدعو لمليونية يوم الجمعة المقبلة، منوهًا بأن قضية الإخوان الحقيقية أنهم لا يريدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحكم بأي وسيلة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن القنوات التابعة للإخوان أنفقت أمس ملايين لدعم دعواتهم، معقبا: "لو كانوا أدوا الفلوس للناس كان أحسن، بس هما عايزين يهدوا البلد"، مضيفا: "البلد لما تقف محدش يحط إيده على قلبه، إحنا مش أحسن من فرنسا، السياحة عندهم وقفت أيام السترات الصفراء".

وكشف أن هناك صحفية تركية نشرت تويتة أمس مفاداها بأن الرئيس السيسي لو أراد أن تتوقف المظاهرات عليه الجلوس للحوار حول غاز المتوسط، منوها بأنها حذفت التويتة بعد دقيقتين، ولكن مستشار أردوغان أعاد نشر التويتة.

وعرض "أديب"، رسالة صوتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يحذر من تداول أي شيىء عن المظاهرات في مصر، منوها بأن المواقع التابعة لحماس نشرت أن هناك مظاهرات في مصر، معقبا: "مكنش العشم بعد كل اللي عملناه، كل ده عشان الإخوان، عندكم ولاء للجماعة أوي كده ".

وأضاف "أديب": "إيه الشعب اللي عايز يعمل كل شوية ثورة، وإيه أخرتها، إحنا عاملين ثورتين في 7 سنين، ده ريكورد.. عايزين نعمل الثورة التالتة عشان التالتة تابتة يعني، عايزين شوية عقل".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عمرو أديب دعوات للتظاهر توك شو المقاول الهارب اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
1
x
19:20
3
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
2
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
18:30
0
سيلتا فيجو
غرناطة
2
x
21:00
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
0
x
20:45
2
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
4
x
20:00
0
إنبي

DMCA.com Protection Status