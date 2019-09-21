عمرو أديب يكشف علاقة تركيا بدعوات التظاهر بالأمس (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المقاول الهارب محمد علي يدعو لمليونية يوم الجمعة المقبلة، منوهًا بأن قضية الإخوان الحقيقية أنهم لا يريدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحكم بأي وسيلة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن القنوات التابعة للإخوان أنفقت أمس ملايين لدعم دعواتهم، معقبا: "لو كانوا أدوا الفلوس للناس كان أحسن، بس هما عايزين يهدوا البلد"، مضيفا: "البلد لما تقف محدش يحط إيده على قلبه، إحنا مش أحسن من فرنسا، السياحة عندهم وقفت أيام السترات الصفراء".



وكشف أن هناك صحفية تركية نشرت تويتة أمس مفاداها بأن الرئيس السيسي لو أراد أن تتوقف المظاهرات عليه الجلوس للحوار حول غاز المتوسط، منوها بأنها حذفت التويتة بعد دقيقتين، ولكن مستشار أردوغان أعاد نشر التويتة.



وعرض "أديب"، رسالة صوتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يحذر من تداول أي شيىء عن المظاهرات في مصر، منوها بأن المواقع التابعة لحماس نشرت أن هناك مظاهرات في مصر، معقبا: "مكنش العشم بعد كل اللي عملناه، كل ده عشان الإخوان، عندكم ولاء للجماعة أوي كده ".



وأضاف "أديب": "إيه الشعب اللي عايز يعمل كل شوية ثورة، وإيه أخرتها، إحنا عاملين ثورتين في 7 سنين، ده ريكورد.. عايزين نعمل الثورة التالتة عشان التالتة تابتة يعني، عايزين شوية عقل".