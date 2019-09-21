عاجل - بعد الخسارة أمام غرناطة.. 4 مرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لفالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مستقبل أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أصبح على المحك بعد الخسارة الغير متوقعة تمامًا للفريق الكتالوني مساء اليوم أمام غرناطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.









وسقط برشلونة في فخ الخسارة في الجولة الأولى بنتيجة 1/0 أمام أتليتك بيلباو بهدف مباغت في الدقائق الأخيرة من أدوريز، وتعثر في الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا، وفاز على بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر الليلة أمام غرناطة 2-0.













وهناك 4 مدربين مرشحين لخلافة فالفيردي، نرصدهم لكم في التقرير التالي:





إريك تين هاج

يعد الهولندي تين هاج أحد أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي، نظرًا لقدرته على بناء فريق شاب مع أياكس في الموسم الماضي نجح به في مصارعة كبار القارة الأوروبية، وتمكن من الوصول لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع البطولة أمام توتنهام بصعوبة كبيرة، ويستمر عقده مع أياكس حتى عام 2020.









روبرتو مارتينيز

ويدخل روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، حيث نجح في تكوين فريق لمعت في الوقت الحالي في أوروبا على رأسهم إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وتمكن من قيادة بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في بطولة العالم الأخيرة بروسيا.









رونالد كومان

نجح رونالد كومان في إعادة جزءًا من بريق الطواحين الهولندية بعدما خفت لمعانها لفترة طويلة، كما سبق له العمل مع أحد رجال برشلونة السابقين لويس فان خال، ويستمر عقده مع هولندا حتى عام 2022.









لوران بلان

رغم فشله في قيادة باريس سان جيرمان للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2016، رغم امتلاكه كوكبة كبيرة من أبرز لاعبي العالم في هذه الفترة وكان أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب إلا أنه يظل من ضمن الأسماء الكبيرة المرشحة لقيادة البلوجرانا نظرًا لإسلوبه المتميز الذي نجح من خلاله في التغلب على برشلونة في وقت سابق، ويعد لوران بلان من أبرز مدربي العالم وتمكن من قيادة النادي الباريسي للتتويج بالعديد من البطولات.







