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بيراميدز يضرب إنبي برباعية ويتصدر الدوري المصري مؤقتاً (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:14 م
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بيراميدز يضرب إنبي برباعية ويتصدر الدوري المصري مؤقتاً (فيديو)
بيراميدز وإنبي
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الفجر الرياضي
 
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نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز عريض على نظيره إنبي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

 

وسجل أهداف بيراميدز كل من عمر جابر فى الدقيقة 28 و عبدالله السعيد " هدفين " فى الدقيقة 55 و 68 و محمد فاروق  فى الدقيقة 79 .

 

 

ولعب بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أحمد الشناوى، وفي خط الدفاع: رجب بكار، عبد الله بكرى، ويلفريد كانون، محمد حمدى، وفي الوسط: عمر جابر، محمد فتحى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، إيريك تراورى، وفي الهجوم: محمد فاروق، على الجانب الأخر لعب إنبى بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمود جاد، وفي الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز، وفي الوسط: محمد أشرف روقة وحميد ماو وأمامهما محمد بسيونى وأحمد شكرى ومحمد شريف، وفي الهجوم: عمر بسام.

 

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة الثالثة في صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الإسماعيلي والمقاولون اللذان انتصرا اليوم على الجونة والطلائع، بينما لم ينجح إنبي في حصد أولى نقاطه بالمسابقة.

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