الأمن يلقي القبض على مواطن أساء إلى قبائل محلية بألفاظ خادشة

ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم السبت، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو أساء فيه إلى عدد من القبائل المحلية والأشخاص الاعتباريين بمنطقة جازان بألفاظ غير لائقة.





وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" السعودية أن عددا من المواطنين كانوا قد تقدموا اليوم بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة، بعد تداول المقطع الذي يحوي "ألفاظا خادشة خارجة عن الذوق العام".





وقام الشخص بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين وخاصة في جازان.





وأفادت المصادر بأن هذه المرة ليست الأولى التي تلقي فيها أجهزة الأمن القبض على المتهم نفسه، حيث خرج سابقا بمقاطع فيديو مماثلة، وتم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.



