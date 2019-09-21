جهاز المشروعات المتوسطة و الصغيرة يطلق حملة لدعم الصناعات التراثية

أعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إطلاقة حملة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية فى مصر، ودعمها فنيا وتكنولوجيا بجانب الدعم المادى عبر إتاحة تسهيلات تمويلية لهم، وأخيرا إشراكهم فى المعارض الداخلية والخارجية.

وروج الجهاز للحملة الجدية عن طريق فديو يوضح الصناعات الحرفية و التراثية في مصر، حيث تهدف الحملة مساعدة أصحاب الحرب اليدوية والتراثية للتقدم والاستفادة من كافة الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها جهاز المشروعات.

وزارة المالية تحضر لمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر :

وتستعد وزارة المالية حاليًا؛ لعرض مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة علي البرلمان لأقرارة والذي يستهدف تنمية دور تلك المشروعات واشراكها في عملية التنمية الاقتصادية.

عرضت وزارة المالية، عدد من المزايا التى منحتها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القانون الذي أعدتة جديد لدعم تلك المشروعات وأدماجها في الاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة الايرادات الضربية للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت وزارة المالية من خلال أنفوجراف نشرتة عبر صفحة الوزارة، أنه منحت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا شملت في القانون الجديد، شملت الإعفاء من ضريبة الدمغه، الإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات، اعفائات ضربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والتى تريد توفيق اوضعها للانضمام للاقتصاد الرسمي، اعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الالات والمعدات، الاعفاء من الضريبة والرسوم المقرارة في عقود تسجيل الأراضي الزمة لأقامة تلك المشروعات.

المشروعات المتوسطة والصغيرة في عهد السيسي:

و منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، منح تلك المشروعات دعمًا استثنائيًا من خلال انشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، وسن التشريعات التي تعمل على نموها وازدهارها، ويذلل العقابات التي تواجه أصحابها .

ومنذ تأسيس الجهاز في عام 2017، قام بتوفير العديد من التمويلات لرواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ قيمتها نحو 2.8 مليار جنيه نهاية النصف الأول من 2019، حيث نجحت تلك التمويلات في تنفيذ 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في كافة القطاعات سواء صناعة الأخشاب أو الجلود أو صناعات المكملة للصناعات الأساسية.



