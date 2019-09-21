هذا ما قاله شهيد الإخوان المزيف في أول ظهور إعلامي (فيديو)

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، مقطع فيديو لأول تعليق وظهور للمواطن أحمد أبوليلة والمعروف إعلاميًا بـ الشهيد الحي المزيف، والذي ادعت القنوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين إنه أول شهيد يسقط في أحداث أمس بالإسكندرية، على حد زعمهم.



وقال "أبو ليلة"، خلال مقطع الفيديو: "أنا أحمد أبو ليلة، أنا أدامكم محصلش حاجة ليا، أنا مخرجتش من البيت إمبارح، واتفرجت على ماتش الأهلي والزمالك مع والدي"، مشيرًا إلى أنه علم بما رددته قنوات الإخوان عن استشهاده الساعة الثانية فجرًا عندما اتصل به ابن عمه وهو مفزوعا ليطمئن عليه.



وأضاف "أبو ليلة": "ابن عمي كان مخضوض وقالي بيقولوا الجيش قتلك.. أنا حصلت ليا شوشرة كتيرة بس الموضوع ده في بيتي وأهلي وشغلي"، موضحًا أنه ليس لديه تفسير عن سبب اختياره ليدعوا أنه استشهد في مظاهرات ضد الدولة، معقبا: "أنا لا شخصية مشهورة، ولا مرموقة.. أنا غير مؤثر في أي شيىء".



ولفت أحمد أبو ليلة، إلى أن صفحته على الفيسبوك ليس ليها متابعين كثر، موضحا أنها فقط لأصدقائه وأقاربه فقط، معتبرا أنه قد يكون تم اختياره لهذا السبب، كاشفا أنهم أخذوا صورة فرحه والتي كانت من 6 أشهر في خبر استشهاده، مطالبا من يتداول صورته على أنه استشهد في المظاهرات أن يتوقف عن ذلك، قائلا: "كفاية كده حصلتلي شوشرة كتير".

