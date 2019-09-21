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شاهد.. اللحظات الأولى لمهاجمة وكر "حسم" الإرهابية بالمطرية ومقتل قيادي إخواني

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:48 م
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شاهد.. اللحظات الأولى لمهاجمة وكر حسم الإرهابية بالمطرية ومقتل قيادي إخواني
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كساب أحمد
 
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نشرت فضائية "اكسترا نيوز" فيديو يوثق اللحظات الأولى لمهاجمة أحد أوكار العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بالمطرية، وتضمن الفيديو إطلاق نار متبادل لبن قوات الأمن والعناصر الإرهابي. 

ونشرت وزارة الداخلية بيانًا حول مداهمة وكر رهابي لحركة حسم الإخواني في حي المطرية، حيث وردت معلومات لوزارة الداخلية حول وجود أحد العناصر الإرهابية الإخوانية في أحد الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، مستخدمًا هذه الشقة كمكان لتخزين الأسلحة، تمهيدًا لاستخدامها في العديد من العمليات الإرهابية.

وأضاف بيان الداخلية، أنه حال مهاجمة القوات الأمنية لهذا الوكر تم إطلاق النار على القوات الأمنية، مما أدى لتبادل اطلاق النار، الأمر الذي انتهى بمسرع الإرهابي الإخوانية عمرو أحمد محمود أبو الحسين، وإصابة 2 من ضباط المشاركين في مهاجمة الوكر، وتقوم نيابة أمن الدولة العليا الآن بمباشرة التحقيقيات بعد اتخذا الاجراءات القانونية.

وعند تفتيش الوكر الإرهابي، عُثر على عدد كبير من طلقات الاسلحة، وعددًا من الأسلحة النارية، وسلاح أر بي جي، وعدد كبير من الدوائر الكهربائية الخاصة بإعداد القنابل، وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار.

وتعمل وزارة الداخلية على الحفاظ على الأمن في كل شبر من أرض هذا الوطن، من خلال الحملات الأمنية الاستباقية على الأوكار الإرهابية، لمنع الجماعات الإرهابية من تنفيذ أي عمل إرهابي قد يسفر عن وقوع أي ضحايا أبرياء. 
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