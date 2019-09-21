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عمران خان يدين الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:44 م
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عمران خان يدين الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو
خلال لقاءه بخادم الحرمين
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الفجر السعودي
 
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة، مساء اليوم السبت، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وأدان رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكداً أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
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