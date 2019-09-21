تكافل وكرامة.. برنامج يرسم الفرحة على وجوه الفئات الأولى بالرعاية (فيديو)

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عرضت وزارة التضامن الاجتماعي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "مستورة" وهو قصة حقيقية عن إحدى المستفيدات من مشروع تكافل وكرامة.



وقالت مستورة وهى بطلة الفيلم: "أنا اسمي على مسمى أنا مستورة البكري حسن وربنا سترها معايا فعلا"، مشيرة إلى أن إدارة الشئون الاجتماعية تعرفها جيدا، وتدرك ظروفها، وخصصوا لها معاشًا بقيمة 350 جنيهًا، معقبة: "الفلوس فرقت معايا بس بردو مش مكفيين".



وأشارت مستورة، إلى أنها اكتشفت أنها مصابة بتضخم في الكبد والطحال، مضيفة: "الدكتور قالي بطنك بايظة بس أنا مش زعلانة، ده اختبار من ربنا، ربنا بيغسلني في الدنيا، ونفسي أحج".



وقال أحد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة: "قدمت ومكنتش أتوقع أني هاخده.. ولما حصلت عليه ساعدني وحاجة بستند عليه".



وأوضح الفيلم التسجيلي أن 2 مليون و200 ألف استفادوا من مشروع تكافل وكرامة حتى الآن، حيث أن البرنامج يخدم كبار السن والمعاقين، ويساعدهم في توفير فرصة عمل لهم.



وأشارت إحدى مسئولي برنامج تكافل وكرامة، أن المشروع أصدر خلال آخر 6 شهور نحو 12 ألف فيزا في حين أن الضمان الاجتماعي موجود منذ 30 عامًا، ولم يخدم هذا العدد، وهناك شروط للحصول عليه.



وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة كان سببا أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين لم يكن لديهم بطاقة رقم قومي يحرصوا على استخراج بطاقة شخصية للحصول على دعم البرنامج.