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خبير معلومات يكشف تفاصيل المسرحية الهزلية لفبركة مظاهرات الأمس (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:40 م
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خبير معلومات يكشف تفاصيل المسرحية الهزلية لفبركة مظاهرات الأمس (فيديو)
شائعات
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كساب أحمد
 
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قال المهندس أحمد حجازي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الذباب الإلكتروني يقوم بالدخول على الصفحات الخاصة ببعض المشاهير والمواطنين لسبهم، ويقوم بنشر بوستات تأتي لهم من الخارج لنشرها، لافتَا إلى أن هناك كم كبير من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الذباب الالكتروني أو اللجان الإلكترونية تقوم بإدارة عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "هذه الحسابات تعمل بمبدأ الزن على الودان، عشان المواطن البسيط يصدق". 

ولفت إلى أن الحسابات الوهمية لا تقوم بنشر البوستات إلا وقت الأزمات، معقبًا: "لو حد حاول يعلق مفيش حد هيرد عليه، لأنه القائم على هذه الصحفة، لديه صفحات أخرى يعمل عليها".

وتابع أن المواطن عليه الدخول إلى الصفحات الخاصة بالمؤسسات المختلفة سواء الجيش أو مجلس الوزراء، أو لأي وزارة، لمعرفة حقيقية أي شائعة، لكن مشكلة هذه الصفحات أنها ترد على الشائعات أو أي استفسار من خلال بيان، وانتشار الشائعة يكون من كلال كومكيس أو نكته، لكي يقرأها المواطن، مشددًا على ضرورة أن يكون الرد على الشائعة، بمثل صورة الشائعة لكي يكون الرد مؤثرًا.

وشدد على ضرورة أن يقوم الإعلام بصورة مباشرة بالرد على الشائعات، معقبًا:" أبلغ رد على شائعة مظاهرات ميدان التحرير، يكون من خلال البث المباشر لميدان التحرير". 
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