الجمارك تحبط تهريب 13 كيلو جرام من "الشعر الطبيعي"





تمكن أفراد الهيئة العامة للجمارك بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعى المستعار بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة .









ووفقا"للبيان الجمارك"، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 956 القادمة من بكين اشتبه حازم ياسين مأمور اللجنة فى راكبة مصرية وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى فتم تأكيد الإشتباه .





وتم تشكيل لجنه جمركيه للمعاينة من فاطمة عيد مأمور الجمرك و أحمد حسين مدير الحركة لتفتيش الحقائبه فتبين وجود 13 كيلوجرام من الشعر الطبيعى و 2 كاميرا تصوير مهنية مخبأة داخل أربع حقائب خضروات ومأكولات صينية .





وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة 250 ألف جنيه





قررجمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب جمركى رقم 103 لسنة 2019 .





يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى













ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية









ويذكر أن أفراد الهيئة العامة للجمارك يوم الاربعاء 18-سبتمبر-2019 بمنفذ ارقين تمكن من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 .









ووفقا"للبيان الجمارك"، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع الي السودان تم الإشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 1284 لسنة 2019 بإسم م . ع . أ والمحمل علي 5 سيارات بضائع متنوعة للركاب المغادرين للخرطوم .



