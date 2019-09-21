عاجل.. داعش يتبنى تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب كربلاء بالعراق

أعلن تنظيم "داعش"، مساء اليوم السبت، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف أمس الجمعة حافلة ركاب في محافظة كربلاء العراقية وأسفر عن مقتل 12 شخصا.





وكان الانفجار أحد أكبر الهجمات التي استهدفت المدنيين منذ إعلان هزيمة تنظيم داعش المتطرف داخل العراق في 2017.





وتستمر خلايا التنظيم النائمة في تنفيذ هجمات متفرقة في جميع أنحاء البلاد، حيث شددت إجراءات الأمن السبت على الطرق المؤدية إلى كربلاء مع نقاط تفتيش إضافية للسيارات.

وبحسب خلية الإعلام الأمني في العراق، فإن العبوة الناسفة كانت موضوعة داخل مركبة نوع "جمبي" قرب مدخل مدينة كربلاء، وقد أدى الانفجار إلى احتراق الأشخاص الذين كانوا بداخلها.





وأفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كربلاء بوقوع تفجير انتحاري داخل مرآب للسيارات وسط المدينة جنوب غرب بغداد، وأسفر عن عدة إصابات.





ونقلت قناة السومرية عن مصدر محلي قوله: "فجر انتحاري نفسه، عبر حزام ناسف يرتديه أثناء محاولة القبض عليه، في مرآب للسيارات (الكراج الموحد)، وسط مدينة كربلاء".





وأصدرت قيادتي شرطة كربلاء وعمليات الفرات الأوسط، الجمعة، بيانا مشتركا بشأن التفجير جاء فيه: "صباح اليوم الجمعة، تم التصدي من قبل القوات الأمنية لانتحاري يحمل حزاما ناسفا حاول الدخول من باب الخروج للكراج الموحد في محافظة كربلاء المقدسة".





وأضاف البيان أن الانتحاري "قام بتفجير نفسه قبل دخول الكراج وكانت الإصابات أربعة جرحى من المدنيين بحسب الحصيلة الأولية".





كَرْبَلَاء

كَرْبَلَاء مدينة عراقية ومركز محافظة كربلاء تقع في منطقة الفرات الأوسط. تعتبر أحد أهم المدن المُقدّسة لدى الشيعة وذلك لوجود ضريح الإمام الحسين بن علي وأصحابه الذين استشهدو معه في واقعة الطف. يبلغ عدد سكانها نحو 900 ألف نسمة حسب تقديرات عام 2016 ما يجعلها سابع أكبر مدينة من حيث السكان في العراق.





وتقع مدينة كربلاء إلى الجنوب من العاصمة بغداد وتبعد عنها بحوالي 105كم2، وترتفع المدينة 30 مترا عن مستوى سطح البحر، وهي تقع في موقع مهم يربطها بالحدود السعودية عن طريق النخيب ومن الشمال ترتبط بالعاصمة بغداد ومن الجنوب ترتبط بالنجف ومن جهة الجنوب الشرقي بالحلة.