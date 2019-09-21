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تعرف على تردد قناة الزمالك الجديدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:58 م
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تعرف على تردد قناة الزمالك الجديدة
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عمر محمد
 
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يترقب عشاق وجماهير نادي الزمالك ظهور قناة المارد الأبيض الفضائية إلى النور خلال شهر أكتوبر المقبل كما وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام.

ويمني عشاق الزمالك، فى جميع أنحاء العالم النفس بظهور قناة الزمالك الفضائية الجديدة للنور بشكل قوي وجيد، خاصة بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس النادى، عن تسلم استديوهات القناة التى ستكون منبرا اعلاميا للقلعة البيضاء لأول مرة فى تاريخ النادى منذ تأسيسه عام 1911.

ويذاع برنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث بعد الرحيل عن قناة المحور ويقدمه الثنائي خالد الغندور وأحمد جمال.

ويستعرض "الفجر الرياضي" فيما يلي تردد قناة الزمالك على نايل سات.

تردد قناة الزمالك على نايل سات

وسيكون تردد قناة الزمالك على نايل سات هو 11449، أفقي – 27500 – 56.

وستحل قناة الزمالك على تردد قناة دي إم سي الإخبارية، نفسه التي كانت موجودة على التردد ذاته في القمر الصناعي نايل سات.

وكشف مرتضى منصور، أن نادى الزمالك سيتعاون مع إعلام المصريين لإخراج قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى.

وتسلم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، ستوديو رقم 404 الذى كان مخصصا لقناة الأهلى أثناء تعاقدها مع شركة مسك ومجموعة قنوات ART اليوم والذى تبلغ

مساحته 450 مترا ليكون الاستوديو الرئيسى لقناة الزمالك الفضائية الجديدة.
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