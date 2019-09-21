زيدان يستقر على ثلاثي خط هجوم ريال مدريد ضد إشبيلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ثلاثي خط هجوم ريال مدريد الإسباني، البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي كريم بنزيما، والويلزي جاريث بيل، سيكونوا الثلاثي الأقرب للاستمرار في مقدمة هجوم ريال مدريد.





ومن الجدير بالذكر ان رحلة الأربعاء إلى باريس، من أجب مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي لم تكن رحلة جيدة لريال مدريد، بعد أن تلقى ثلاثة أهداف نظيفة.





ولكن شهدت هذه المباراة مشاركة بيل وهازارد وبنزيما في التشكيلة الأساسية سويًا للمرة الأولى، إيقاف بيل وإصابة هازارد أجلت الظهور، لكن وجوهم كان مخيب للآمال لم يبرز أحدهم على المستوى الجماعي أو الفردي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد كان بنزيما هو الأكثر نشاطًا في الصندو ، بينما كان بيل أكثر خطورة من هازارد، الذي كان أكثر مشاركة في بناء اللعب.





ونادراً ما تم ربطهم من قبل لاعبي البي إس جي ولم ينفجر أي منهم في قميص ريال مدريد، سيكون من الظلم إلقاء اللوم عليهم في النتيجة المأساوية، مع استمرار مشاكل الفريق بشكل أعمق.





لكنهم سجلوا أسوأ أداء لهجوم ريال مدريد لمدة عشر سنوات بفشلهم في تسجيل هدف واحد، أمضى كيلور نافاس مباراة هادئة، حيث تم تحديه فقط من خلال هدفين تم إلغاءهم، أحدهما من بيل وآخر من بنزيما.



