ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يستقر على ثلاثي خط هجوم ريال مدريد ضد إشبيلية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:54 م
Advertisements
زيدان يستقر على ثلاثي خط هجوم ريال مدريد ضد إشبيلية
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ثلاثي خط هجوم ريال مدريد الإسباني، البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي كريم بنزيما، والويلزي جاريث بيل، سيكونوا الثلاثي الأقرب للاستمرار في مقدمة هجوم ريال مدريد.

ومن الجدير بالذكر ان رحلة الأربعاء إلى باريس، من أجب مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي لم تكن رحلة جيدة لريال مدريد، بعد أن تلقى ثلاثة أهداف نظيفة.

ولكن شهدت هذه المباراة مشاركة بيل وهازارد وبنزيما في التشكيلة الأساسية سويًا للمرة الأولى، إيقاف بيل وإصابة هازارد أجلت الظهور، لكن وجوهم كان مخيب للآمال لم يبرز أحدهم على المستوى الجماعي أو الفردي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد كان بنزيما هو الأكثر نشاطًا في الصندو ، بينما كان بيل أكثر خطورة من هازارد، الذي كان أكثر مشاركة في بناء اللعب. 

ونادراً ما تم ربطهم من قبل لاعبي البي إس جي ولم ينفجر أي منهم في قميص ريال مدريد، سيكون من الظلم إلقاء اللوم عليهم في النتيجة المأساوية، مع استمرار مشاكل الفريق بشكل أعمق.

لكنهم سجلوا أسوأ أداء لهجوم ريال مدريد لمدة عشر سنوات بفشلهم في تسجيل هدف واحد، أمضى كيلور نافاس مباراة هادئة، حيث تم تحديه فقط من خلال هدفين تم إلغاءهم، أحدهما من بيل وآخر من بنزيما.

وفي إشبيلية؟ سيكون السؤال الكبير هو ما إذا كان زيدان سوف يكرر التشكيلة، حيث يمكن أن تؤدي نقاط الضعف في خط الوسط إلى جبهة أكثر محافظة في التشكيل 3-4-3، على الرغم من كل شيء، يمكن للمهاجمين الثلاثة جلب الصدارة لريال مدريد.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هدف واحد لوبيتيجي زيدان ريال مدريد خطة زيدان خط هجوم ريال مدريد الدوري الاسباني اشبيلية وريال مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
2
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
18:30
0
سيلتا فيجو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
-
x
20:00
-
إنبي