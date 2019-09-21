مانشستر سيتي يكتسح واتفورد (8-0) في مهرجان أهداف بالدوري الإنجليزي





وقدم السيتي عرضا كرويا مبهرا، في مهرجان أهداف بالبريمير ليج ونجح في تحقيق النتيجة الأكبر هذا الموسم حتى الآن.













أكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره واتفورد بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي 2019-2020.