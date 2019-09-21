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مانشستر سيتي يكتسح واتفورد (8-0) في مهرجان أهداف بالدوري الإنجليزي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:46 م
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مانشستر سيتي يكتسح واتفورد (8-0) في مهرجان أهداف بالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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الفجر الرياضي
 
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أكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره واتفورد بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي 2019-2020.

وقدم السيتي عرضا كرويا مبهرا، في مهرجان أهداف بالبريمير ليج ونجح في تحقيق النتيجة الأكبر هذا الموسم حتى الآن.



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