مانشستر سيتي يكتسح واتفورد (8-0) في مهرجان أهداف بالدوري الإنجليزي
السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:46 م
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الفجر الرياضي
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أكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره واتفورد بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي 2019-2020.
وقدم السيتي عرضا كرويا مبهرا، في مهرجان أهداف بالبريمير ليج ونجح في تحقيق النتيجة الأكبر هذا الموسم حتى الآن.
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