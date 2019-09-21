أهداف مباراة - بايرن ميونخ 4 × 0 كولن
السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:44 م
Advertisements
محمد مرعي
Advertisements
Advertisements
حقق نادي بايرن ميونخ فوز كبير على نظيره كولن ذمن منافسات الدوري الألماني الممتاز واكتح الاخير بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ.
Advertisements
- بايرن ميونيخ يخطف فوزا دراماتيكيا من لايبزيج .. وهامبورج يبقي على آماله في البقاء
- أهداف مباراة - هوفنهايم 2 × 0 بايرن ميونخ | الدوري الألماني
- أهداف مباراة شالكة 0 × 3 بايرن ميونخ | الدوري الألماني
- أهداف مباراة - بايرن ميونخ 1 × 0 كولن | الدوري الألماني
- تفاصيل مباراة بايرن ميونخ وإشبيلبة اليوم الأربعاء 11-4-2018 بدوري أبطال أوروبا
- موعد مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت بكأس السوبر الألماني ومشاهدة البث المباشر
المزيد عن: بايرن ميونختعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر