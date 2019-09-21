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عاجل.. ارتفاع اسعار الذهب 2 جنيه في الجرم وعيار 21 يسجل 683

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:27 م
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عاجل.. ارتفاع اسعار الذهب 2 جنيه في الجرم وعيار 21 يسجل 683
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محمد المسلمي
 
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه

 المصري وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في مصر

 

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا في بداية تعاملات وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 683 جنيهًا للجرام، مقابل 681 جنيهًا .



وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية "الدكتور ناجي فرج"، إن عيار 21 صعد جنيهين بعد انخفاضه مساء امس بمقدر 3 جنيهات، في الوقت الذي لا تزال مبيعات الذهب تشهد ركودًا، أملًا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.


وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية"، أن صعود الذهب جاء نتيجة ارتفاع سعر الأوقية الآن بنحو 6 دولارات للأوقية لتسجل 1500 دولار في البورصة العالمية.

 


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه، والذهب"عيار21"، 683 جنيه.


 

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 


اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019  في مصر بالجنية المصري  والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري  

عيار الذهب

48.80$

795.77

 اسعار الذهب عيار 24

44.73$

729.46

سعر الذهب عيار 22

42.70$

683

اسعار الذهب عيار 21

36.60$

596.84

اسعار الذهب عيار 18

28.47$

464.20

سعر الذهب عيار 14

24.40$

397.88

سعر الذهب عيار 12

1.518$

24.748

اسعار أوقية الذهب

341.61$

5.571

اسعار جنيه الذهب

48.801$

795.768

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في مصر


عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

596.76

696.22

795.66

20سبتمبر

589.80

688.10

786.38

19 سبتمبر

589.49

687.74

758.97

18 سبتمبر

594.10

693.12

792.12

17 سبتمبر


وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق االمصرية.

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب بالجنيه المصري

النوع

684 الي 686

عيار 21

586 الي 588

عيار 18

782 الي  784

عيار 24

456 الي 457

عيار 14
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