عاجل.. ارتفاع اسعار الذهب 2 جنيه في الجرم وعيار 21 يسجل 683





يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه

المصري وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا في بداية تعاملات وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 683 جنيهًا للجرام، مقابل 681 جنيهًا .









وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية "الدكتور ناجي فرج"، إن عيار 21 صعد جنيهين بعد انخفاضه مساء امس بمقدر 3 جنيهات، في الوقت الذي لا تزال مبيعات الذهب تشهد ركودًا، أملًا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.





وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية"، أن صعود الذهب جاء نتيجة ارتفاع سعر الأوقية الآن بنحو 6 دولارات للأوقية لتسجل 1500 دولار في البورصة العالمية.





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه، والذهب"عيار21"، 683 جنيه .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 48.80$ 795.77 اسعار الذهب عيار 24 44.73$ 729.46 سعر الذهب عيار 22 42.70$ 683 اسعار الذهب عيار 21 36.60$ 596.84 اسعار الذهب عيار 18 28.47$ 464.20 سعر الذهب عيار 14 24.40$ 397.88 سعر الذهب عيار 12 1.518$ 24.748 اسعار أوقية الذهب 341.61$ 5.571 اسعار جنيه الذهب 48.801$ 795.768 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر





عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 596.76 696.22 795.66 20سبتمبر 589.80 688.10 786.38 19 سبتمبر 589.49 687.74 758.97 18 سبتمبر 594.10 693.12 792.12 17 سبتمبر





وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق االمصرية.

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية