عاجل.. ارتفاع اسعار الذهب 2 جنيه في الجرم وعيار 21 يسجل 683
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه
المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 في مصر
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا في بداية تعاملات وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 683 جنيهًا للجرام، مقابل 681 جنيهًا .
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية "الدكتور ناجي فرج"، إن عيار 21 صعد جنيهين بعد انخفاضه مساء امس بمقدر 3 جنيهات، في الوقت الذي لا تزال مبيعات الذهب تشهد ركودًا، أملًا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية"، أن صعود الذهب جاء نتيجة ارتفاع سعر الأوقية الآن بنحو 6 دولارات للأوقية لتسجل 1500 دولار في البورصة العالمية.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه، والذهب"عيار21"، 683 جنيه.
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد،
وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين
علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم السبت 21-9-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه
المصري
|
عيار الذهب
|
48.80$
|
795.77
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.73$
|
729.46
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.70$
|
683
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.60$
|
596.84
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.47$
|
464.20
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.40$
|
397.88
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.518$
|
24.748
|
اسعار أوقية الذهب
|
341.61$
|
5.571
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.801$
|
795.768
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
596.76
|
696.22
|
795.66
|
20سبتمبر
|
589.80
|
688.10
|
786.38
|
19 سبتمبر
|
589.49
|
687.74
|
758.97
|
18 سبتمبر
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
17 سبتمبر
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق االمصرية.
اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية
|
سعر الذهب بالجنيه
المصري
|
النوع
|
684 الي 686
|
عيار 21
|
586 الي 588
|
عيار 18
|
782 الي 784
|
عيار 24
|
456 الي 457
|
عيار 14
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