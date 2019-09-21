اعرف الآن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي، يشهد محرك بحث "جوجل" العديد من التساؤلات حول بطاقة الرقم القومي وكيفية استخراجها عبر الإنترنت، واليوم نقدم لك خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد وأنت في منزلك.





ويمكنك الآن معرفة خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد عن طريق شبكة الإنترنت دون الذهاب إلى الأقسام المدنية والوقوف في صفوف طويلة وإهدار الكثير من الوقت، "كل اللي عليك" شراء استمارة البطاقة القومية من مكتب السجل المدني أو مكاتب البريد وكتابة كافة البيانات عليها ووضع المستندات المطلوبة وتوضيح سبب استخراج البطاقة سواء كانت بدل فاقد أو تالف أو تجديدها أو استخراجها لأول مرة أو لتغيير البيانات، وتليها مرحلة تسليمها إلى القسم المدني والانتظار لمدة 15 يومًا حتى الحصول عليها.





خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد إلكترونيًا

قامت وزارة الداخلية المصرية بتقديم العديد من الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية، ومن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة، هي إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أونلاين ودون الحاجة لشراء استمارات وإعادة تعبئتها والتوجه إلى السجل المدني وتسليم الأوراق والانتظار لحين الحصول عليها، وفيما يلي نقدم لكم خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بكل سهولة.





- الدخول إلى شبكة الإنترنت.





- الدخول على الرابط التالي www.cso.gov.eg.





- كتابة كافة البيانات المطلوبة وهي اسم مقدم الطلب، والراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي.





- تحديد "أيقونة" بدل فاقد في الموقع.





- توجد إمكانية تعديل البيانات في حالة الرغبة بذلك.



