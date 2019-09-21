اعرف الآن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أونلاين
السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:18 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
استخراج بطاقة الرقم القومي، يشهد محرك بحث "جوجل" العديد من التساؤلات حول بطاقة الرقم القومي وكيفية استخراجها عبر الإنترنت، واليوم نقدم لك خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد وأنت في منزلك.
ويمكنك الآن معرفة خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد عن طريق شبكة الإنترنت دون الذهاب إلى الأقسام المدنية والوقوف في صفوف طويلة وإهدار الكثير من الوقت، "كل اللي عليك" شراء استمارة البطاقة القومية من مكتب السجل المدني أو مكاتب البريد وكتابة كافة البيانات عليها ووضع المستندات المطلوبة وتوضيح سبب استخراج البطاقة سواء كانت بدل فاقد أو تالف أو تجديدها أو استخراجها لأول مرة أو لتغيير البيانات، وتليها مرحلة تسليمها إلى القسم المدني والانتظار لمدة 15 يومًا حتى الحصول عليها.
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد إلكترونيًا
قامت وزارة الداخلية المصرية بتقديم العديد من الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية، ومن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة، هي إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أونلاين ودون الحاجة لشراء استمارات وإعادة تعبئتها والتوجه إلى السجل المدني وتسليم الأوراق والانتظار لحين الحصول عليها، وفيما يلي نقدم لكم خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بكل سهولة.
- الدخول إلى شبكة الإنترنت.
- الدخول على الرابط التالي www.cso.gov.eg.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة وهي اسم مقدم الطلب، والراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي.
- تحديد "أيقونة" بدل فاقد في الموقع.
- توجد إمكانية تعديل البيانات في حالة الرغبة بذلك.
- تتوافر إمكانية تسديد قيمة استخراج البطاقة من خلال البطاقة الإئتمانية كما يمكن التسديد عند الاستلام.
Advertisements
- كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل وعقوبة التأخير عن التجديد
- خطوات استخراج وتجديد بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال الإنترنت
- الخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل وعقوبة التخلف عن تجديدها
- "بطاقتك الشخصية".. كيفية تجديدها واستخراج بدل فاقد والأوراق المطلوبة 2019
- طريقة تجديد البطاقة الشخصية واستخراج الرقم القومي لأول مرة وتعديل البيانات أون لاين
- "أونلاين".. خطوات تجديد البطاقة الشخصية وتعديل البيانات واستخراج الرقم القومي لأول مرة
- رابط سريع لتجديد البطاقة الشخصية واستخراج الرقم القومي لأول مرة عبر الإنترنت
- اعرف طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الانترنت.. والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة
- طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة
- طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة