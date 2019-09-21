رئيس 'الوطنية للإعلام' يستقبل وفدًا من اتحاد إذاعات الدول الإسلامية

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استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، محمد سالم ولد بوك رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، وبحثا سُبل تعزيز التواصل والتنسيق حول مختلف القضايا الإعلامية المشتركة بين الدول الأعضاء بالاتحاد، وتفعيل الرسالة الإعلامية الموجهة للآخر، والتي تُبرز وسطية الدين الإسلامي الحنيف ونبذ العنف والتطرف وعراقة حضارة الدول الإسلامية.



جاء ذلك في إطار التنسيق والتواصل الدائم بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد إذاعات الدول الإسلامية،



وأعرب "زين" عن خالص تقديره لجهود الاتحاد ورئيسه في سبيل تحقيق المزيد من التواصل، وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدًا السعي الدائم فيما بين الدول الأعضاء بالاتحاد؛ لتعزيز التعاون بمختلف المجالات الإعلامية، بما يحقق عوائد اقتصادية ومهنية.

