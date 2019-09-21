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من أجل الحصول على الجبن.. أغرب ٤ أنواع للقروض

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:24 م
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من أجل الحصول على الجبن.. أغرب ٤ أنواع للقروض
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محمد المسلمي
 
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حصول على "القروض"، من البنوك أو المؤسسات المالية  أصبح أمراً معتادا في العالم وليس مصر فقط، فهناك من يحصل على قرض لإقامة مشاريع صغيرة، وهناك من يحصل على الملايين للمشاريع الاستثمارية الضخمة، أما في الدول المحدودة الإمكانيات، فهناك قروض للزواج ولشراء سيارة وحتى للحصول على سكن دائم.



آيضا هناك بعض القروض ليس الهدف منها إقامة المشاريع الصغيرة، لكن من أجل أشياء أخرى قد تكون مضحكة جدا.


وترصد "الفجر"،  أغرب ٤ أنواع للقروض



١ـ قرض الحيوانات الأليفة


صدق أو لا تصدق، هناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للبنوك للحصول على قروض تمكنهم من شراء حيوانات أليفة باهظة الثمن، حيث تقدم البعض بطلبات غريبة لشراء قرود وحيوانات أخرى نادرة، ووصل الأمر إلى طلب شراء أسد، وعادة ما تكون قيمة هذه القروض من 10 إلى 15 ألف دولار.


٢ـ  قرض الجبن في إيطاليا


في إيطاليا لا يوجد مشكلة في الحصول على قرض مالي طالما تمتلك الكثير من الجبن، فهناك بنك إيطالي يقوم بالحصول على أجود أنواع الجبن الإيطالي مثل "بارميغيانو" و"ريغيانو" من عملائه، مقابل إعطائهم قروض مالية بفائدة 3%، بالإضافة لرسوم اشتراك مقابل الاحتفاظ بالجبن، يتم تخزين قطع الجبنة في قبو مكيف ورطب، وعلى الرغم من إن البعض قد يصاب بهيستريا ضحك بسبب هذه الفكرة، إلا أن البنك حقق نجاحاً مذهلاً ووصلت قيمة قطع الجبن الموجودة في خزائنه إلى 200 مليون دولار.



٣ـ  قرض العصور الوسطى


تقدم أحد الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بطلب لمؤسسة مالية، بهدف الحصول على قرض بقيمة 5 آلاف دولار، نظراً لأنه يعشق فترة العصور الوسطى ويرغب باستثمار تلك النقود في شراء درع تاريخي، وعلى الرغم من غرابة طلبه، إلا أن البنك استقبل طلباً آخر من أحد الشركات المعمارية تطالب بالحصول على مبلغ مالي لتحويل كهف قديم إلى منزل عصري.


٤ـ  قرض جراحة التجميل


هناك أكثر من 50% من الأشخاص في الولايات المتحدة يعتقدون أن عمليات التجميل ستجعلهم أكثر سعادة، ولذلك ليس من المفاجئ أن يلجأ البعض للاقتراض من البنوك للخضوع لجراحة تجميلية، ولكن في أحيان كثيرة، يتطور الأمر ويجد الشخص نفسه يخضع لأكثر من عملية تجميلية واحدة مما يتسبب في زيادة ديونه، وقد يؤدي في النهاية إلى دخوله السجن، وهو أمر لا علاقة له نهائياً بالسعادة التي يبحث عنها.










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