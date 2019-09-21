توتنهام يسقط أمام ليستر سيتي في لقاء مثير (فيديو)
السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:31 م
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أحمد عصام
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سقط فريق توتنهام أمام ليستر سيتي بهدفين
مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم هاري كين لتوتنهام في الدقيقة الـ29
ورد ليستر سيتي عن طريق ريكاردو بيريرا في الدقيقة الـ69، قبل أن يسجل الإنجليزي ماديسون
هدف الفوز للثعالب في الدقيقة الـ85.
وارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 11 نقطة في
المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يبقى فريق توتنهام برصيد 8 نقاط
في المركز الخامس.
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