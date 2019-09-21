3 عقبات عقلية تمنعك من النجاح والتقدم.. تعرف عليها

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نحن جميعًا نواجه عقبات عقلية قوية تمنعنا عندما نحاول تحقيق أهدافنا. فكر في آخر مرة قلت فيها أنك تريد أن تفعل شيئًا ما. ربما كنت تريد أن تأكل غذاء أكثر صحة، اوالكتابة في مجلة، أو ترتيب منزلك. ولكن على الرغم من رغبتك المخلصة في تحقيق هذا الهدف، إلا أنك لم تتجاوز خطوات قليلة على الطريق. ما السبب؟



على الرغم من أنك قد تشعر بالإغراء لقول ان ذلك يحدث بسبب الكسل أو عدم وجود إرادة، الا إن أخصائية علم النفس المعرفي أماندا كرويل تطلق اسمًا آخر علي هذه الظاهرة: الفشل الدفاعي.



"الفشل الدفاعي" هو المصطلح الذي توصلت إليه لتلخيص ما يحدث عندما نريد تحقيق شيء ونفكر فيه باستمرار ولكننا لا نفعل ذلك. تقول "لقد وجدت أن هناك ثلاث عوائق قوية تجعلك محبوسا في حلقة من الفشل الدفاعي."



ما هو الفشل الفاعي؟ وكيف تتغلب عليه؟



العقبة 1: "لا أعتقد أنه يمكنني فعل ذلك".

تقول اماندا "جزء ما في قلبك يعتقد أنه لا يمكنك القيام بذلك.. يعتقد أن بعض الناس لديهم الموهبة للقيام بهذا الشيء.. إذا كنت تعتقد أن الموهبة والوراثة هو جوهر النجاح، فهذا الخطأ خطير للغاية. إنه الدليل الذي تحتاجه على أنك لاتمتلك المقومات اللازمة."



كيفية التغلب عليها: حاول أن تفكر في كل إخفاق كخطوة أخرى على طريق التقدم من خلال تطوير ما وصفته كارول دوك من جامعة ستانفورد "بعقلية النمو". تقول كرويل انه عندما تغذي هذا النوع من العقلية " تفقد هذه الأخطاء أهميتها. لم يعد هناك دليلًا على أنه لم يكن عليك أن تجرب ذلك. إنها فرص للتعلم، لأنك تعلم أن جوهر النجاح ليس موهبة ؛ إنه جهد يؤدي إلى إنجازات بمرور الوقت. " في المرة القادمة التي تشعر فيها أنك مقصر، أخبر نفسك:" هذا يقربني خطوة صغيرة جدًا من هدفي. "



العقبة 2: "الناس مثلي لا يجيدون هذا."

من خلال سنوات من العمل والتجريب والتفكير الشديد حول من نحن ومن أين أتينا ومن نريد أن نكون، نحقق هويتنا الخاصة. بالنسبة للكثيرين منا، إنها عملية متشددة. وعلى الرغم من أن هوياتنا يمكن أن تمنحنا إحساسًا بالمعنى ومكانًا في العالم، إلا أنها في بعض الأحيان يمكنها أن تعترض طريقنا عندما نحاول أشياء جديدة.





كيفية التغلب عليها: الجواب بسيط. "ابحث عن أشخاص مثلك يقومون بأشياء مثل هذه، وشاركهم مخاوفك".



العقبة 3: "أشعر أنني يجب أن أفعل هذا الشيء، لكنني لا أريد فعل ذلك حقًا".

أو، كما تقول كرويل، "سرا، لا تريد أن تفعل ذلك ؛ أنت فقط تعتقد أنك تريد فعل ذلك. في الأساس، أنت تقدر ذلك للأسباب الخاطئة ". وتقول إن هناك عمومًا سببين وراء رغبتنا في الأشياء. "من ناحية، يمكنك تقديرهم لما نشير إليه كأسباب جوهرية - أسباب تأتي من داخلك، أو اهتماماتك، أو فضولك، أو... آمالك وأحلامك على المدى الطويل." من ناحية أخرى، تضيف، هناك "أسباب خارجية، مثل" كل الأشخاص الجيدون يفعلون ذلك "أو" ستكون أمي فخورة "



كيفية التغلب عليها: فكر في السبب الجوهري - الدافع وراء قيامك بما تقول انك تريد القيام به - كمصدر للطاقة الشخصية الخاص بك. يمكنك الاستفادة منها متى احتجت إليها. وسوف تحتاج إليها. تقول كرويل: "إذا كان العمل الذي تريد القيام به صعبًا، فستكون هناك مطالبات في الوقت الحالي بالتخلي عن الخدمة، وهذا الاهتمام الجوهري هو الذي يجعلك تركز على الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها."





