"طب بنها" تنظم يوم تعريفي للطلاب الجدد (صور)

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نظمت كلية الطب بجامعة بنها، اليوم السبت،في إطار الإستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، يوما للتعارف بالطلاب القدامى والجدد، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور عمرو الدخاخني منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.





شارك في الحفل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية للجامعة،والدكتورة إيمان البيطار وكيل الكلية للدراسات العليا، حيث تم خلال الحفل تعريف الطلاب بالجداول الدراسية وأنظمة الدراسة والأنشطة الطلابية بالكلية، كما تم الإحتفال مع الطلاب بالأنشطة الترفيهية المقامة من غناء وألعاب ترفيهية.





ووجه عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون الطلاب ومنسق الأنشطة الطلابية لموظفي رعاية الشباب بالكلية بالشكر على ما تم بذله من إستعدادات لتنظيم هذا الحفل، مؤكدا علي أهمية دعم رعاية الشباب للطلاب، والتعاون الكامل معهم.





وأشاد خالد العيسوي بتنظيم هذا اليوم، معربًا عن سعادته بالجهد المبذول، ومتمنيًا مزيد من التفعيل للأنشطة الطلابية، كما أشاد عميد كلية الطب بالجهد المبذول من قبل القائمين على تنظيم هذا الحفل.



يأتي هذا فيما انتظمت الدراسة اليوم السبت داخل 10 كليات بالجامعة ولأول مرة فى البرامج الجديدة بفرع الجامعة الجديد بالعبور، وشهدت الكليات النظرية إقبالًا كبيرًا من الطلاب الجدد لحضور المحاضرات في أول أيام الدراسة.





فيما نظم اتحاد طلاب الجامعة والمبادرات الطلابية احتفاليات متنوعة بالكليات لاستقبال الطلاب الجدد على أنغام الموسيقى والعروض الفنية وتشكيل فرق طلابية من الجوالة لتعريف الطلاب باماكن الجدوال والمحاضرات.





من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الكليات استقبلت الطلاب اليوم ولأول مرة بدأت الدراسة فى البرامج الجديدة بفرع الجامعة بالعبور، مضيفا انه تم وضع خطة للعمل على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم لاستقبال الطلاب.





واشار السعيد الى انه تم الإنتهاء من مراجعة كافة أعمال الصيانة المطلوبة بالكليات واعداد الجداول الدراسية وخطط الدراسة وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.



وأضاف السعيد أن المدن الجامعية استعدت لاستقبال الطلاب فى 5 مدن بشبرا وبنها " بنين وبنات " ومشتهر وطوخ من خلال مجموعة من إجراءات التحسين والتطوير، واستكمال هذه الإجراءات لهذا العام بتقديم وجبات غذائية ذات جودة عالية، وتطوير المطاعم، وتقديم العديد من الخدمات المعينة للطلاب، التي توفر لهم جوًا مناسبًا للمذاكرة.



من ناحية اخرى أجرى الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة على كليات الطب البشري والتربية والتمريض لمتابعة الدراسة فى يومها الأول، مضيفًا أنه جرى الإنتهاء من جميع الإستعدادات لإستقبال العام الدراسي الجديد بجميع كليات الجامعة.



أضاف المغربي انه تم تشكيل فرق طلابية لاستقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بأماكن الجداول والمحاضرات وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، ووضع خريطة لها على مدار العام.



وأكد المغربي على أهمية تطوير وجودة العملية التعليمية وتحديث المناهج لمواكبة التطورات العلمية العالمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بكافة أنواعها وألا يكتفي الطالب الجامعي بالتحصيل العلمي فقط، حيث أن تلك الأنشطة تساهم في بناء الإنسان المصري.





يذكر أنه تقرر بدء الدراسة بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها بالعبور هذا العام والبرامج الجديدة هى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجى" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.



