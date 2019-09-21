ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فاروق المقرحي: السيسي هدية السماء للشعب المصري "الطيب"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:40 م
Advertisements
فاروق المقرحي: السيسي هدية السماء للشعب المصري الطيب
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان هي عصابة إرهابية وتتنفس كذبا ليل نهار، موضحًا أن قنوات الإخوان تعرض بعض الصور غير الحقيقية واعتبروها وقائع حقيقة، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري كانت تتبسم ساخرة مما تعرضه قنوات الإخوان بالأمس.

وأشار "المقرحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الشعب المصري يعي أن القطار يسير إلى الأمام، وأن الدولة تسير في تنمية واستقرار، ولن نعود إلى 25 يناير، مشددا على أن هدف جماعة الإخوان وأتباعهم هدم الدولة المصرية، وإسقاط النظام وهو ما لا سيرضي به الشعب المصري بأن نعود للوراء من جديد.

وأضاف "المقرحي"، أن الإخوان استغلوا سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، ورددوا شائعات كاذبة قذرة على الرغم من أن سفر الرئيس كان معلوما للكافة منذ فترة، منوها بأنهم كانوا يخططون لإفساد زيارة السيسي إلى نيويورك من خلال شن مظاهرة ضده، ولكنهم عندما وجدوا الجالية المصرية في انتظار الرئيس للترحيب به انصرفوا.

وأكد أن الإخوان في الداخل والخارج كاذبون، وتلفيقهم انكشف أمره أمام المصريين، فهم يعرضون وقائع لا أساس لها من الصحة، وكانوا يريدون أن يستغلوا أحداث مباراة الأهلي والزمالك ضد الدولة، مشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو هدية السماء للشعب المصري الطيب.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزير الداخلية الأسبق مباراة الاهلى والزمالك فضائية إكسترا نيوز اللواء فاروق المقرحي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
0
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
1
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
سيلتا فيجو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
بيراميدز
-
x
20:00
-
إنبي