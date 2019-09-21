فاروق المقرحي: السيسي هدية السماء للشعب المصري "الطيب"

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان هي عصابة إرهابية وتتنفس كذبا ليل نهار، موضحًا أن قنوات الإخوان تعرض بعض الصور غير الحقيقية واعتبروها وقائع حقيقة، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري كانت تتبسم ساخرة مما تعرضه قنوات الإخوان بالأمس.





وأشار "المقرحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الشعب المصري يعي أن القطار يسير إلى الأمام، وأن الدولة تسير في تنمية واستقرار، ولن نعود إلى 25 يناير، مشددا على أن هدف جماعة الإخوان وأتباعهم هدم الدولة المصرية، وإسقاط النظام وهو ما لا سيرضي به الشعب المصري بأن نعود للوراء من جديد.





وأضاف "المقرحي"، أن الإخوان استغلوا سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، ورددوا شائعات كاذبة قذرة على الرغم من أن سفر الرئيس كان معلوما للكافة منذ فترة، منوها بأنهم كانوا يخططون لإفساد زيارة السيسي إلى نيويورك من خلال شن مظاهرة ضده، ولكنهم عندما وجدوا الجالية المصرية في انتظار الرئيس للترحيب به انصرفوا.





وأكد أن الإخوان في الداخل والخارج كاذبون، وتلفيقهم انكشف أمره أمام المصريين، فهم يعرضون وقائع لا أساس لها من الصحة، وكانوا يريدون أن يستغلوا أحداث مباراة الأهلي والزمالك ضد الدولة، مشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو هدية السماء للشعب المصري الطيب.



