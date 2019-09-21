ضربة مزدوجة.. نجما الأهلي مهددان بالغياب أمام سموحة
السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:55 م
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علي نبوي
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تحوم الشكوك حول مشاركة عمرو السولية وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام سموحة بسبب الإصابة.
ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سموحة في الخامسة والنصف من مساء بعد غد الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز.
ويعاني السولية من الإصابة بكدمة قوية في وجه القدم، تعرض لها في نهاية مباراة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.
كما تعرض ياسر إبراهيم للإصابة بإجهاد في عضلة السمانة والتي على إثرها خرج من المباراة في الدقيقة 71 وحل زميله حسام عاشور بديلًا له.
وتبدو فرص مشاركة الثنائي في مباراة الاثنين المقبلة غامضة، حيث سيخضع الثنائي لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم لتحديد موقفهما من المشاركة في المران.
الراحة ممنوعة في الأهلي استعدادًا لسموحة
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.
وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وجاء رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس والمباراة المقبلة أمام سموحة بقيادة حسام حسن والمقرر لها الإثنين المقبل المقبل في الدوري المصري.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة مضيفه سموحة مساء الاثتين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وقرر فايلر استئناف الفريق تدريباته عصر اليوم داخل معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث سيستمر المعسكر حتى نهاية مباراة سموحة.
ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذي شاركوا في مباراة الأمس أمام الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، بينما سيؤدي بقية اللاعبون تدريباتهم بشكل طبيعي.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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