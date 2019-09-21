بينهم دولة عربية.. قائمة بأفضل 10 دول عليك زيارتها ولو مرة في حياتك

نشر موقع "ثويتس ماغ"، قائمة بأفضل 10 بلاد بينهم دولة عربية، نصح بزيارتها ولو مرة واحدة على الأقل في الحياة، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.

واختار موقع "ثويتس ماغ"، هذه الدول دون أن يذكر إن كانت هنالك دراسة علمية وراء اختيار هذه الدول العشرة التي جاءت كالتالي:

ألبانيا

يقول الموقع: "تظل ألبانيا إلى حد ما لغزًا لمعظم المسافرين. لكن أولئك الذين يستكشفونها سيجدون مواقع تراث عالمية ساحرة تابعة لليونسكو، بما في ذلك مدينة بوترينت اليونانية القديمة".

علاوة على ذلك، تتميز ألبانيا بالبحيرات الجبلية الرائعة والشواطئ البكر والهندسة المعمارية العثمانية والناس الودودين الذين سيظهرون لك الطريق بكل سرور عندما تكون في حاجة إلى معرفة أي اتجاه عليك أن تسلكه.

إيطاليا

موطن الرومان ومثال حي للهندسة المعمارية لعصر النهضة، فهي دولة لا مثيل لها. مليئة بمسارات خلابة وجميلة والتاريخ الثقافي، فأي مكان تقريبًا في إيطاليا يمنحك ذاكرة ممتعة ودائمة.

والأفضل من ذلك كله، أن نضمن لك الحصول على أفضل غذاء في العالم، حتى لو انتهى بك الأمر إلى زيارة المناطق الريفية في إيطاليا.

الهند

من كهوف أجانتا البوذية القديمة إلى شواطئ جوا الرملية، لا تنتهي أبدًا المواقع التي تشاهدها في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان. وبعيدًا عن حشود مومباي، يوصف شمال كشمير عادة باسم سويسرا الهند.

ويلز

يشير الموقع إلى أنها واحدة من أجمل مناطق أوروبا. لا يزال العديد من المسافرين يستخفون بويلز التي تحظى بمواقعها تاريخية المحفوظة بشكل رائع، والتي يبدو جمالها غير عادي.

نيبال

بعد سلسلة من الزلازل الكارثية وتوابعها، بدأت صناعة السياحة في نيبال تعود لأوجها مرة أخرى، حيث يمكنك الوصول إلى قمة إفريست عبر زيارتك لنيبال.

اليابان

اليابان هي مزيج غير عادي من الابتكار في العصر الحديث والتقاليد القديمة. التراث الثقافي والديني المذهل وهو يتعايش بشكل ملحوظ مع الإنجازات المعمارية والتكنولوجية في الوقت الحاضر، يجبرك على زيارة هذا البلد العملاق.

المغرب

المغرب تحتوي على كنز رائع يضم مجموعة من المساجد ذات المستوى العالمي، ومناظر طبيعية سريالية، وأسواق التوابل. فالمطبخ المغربي لا يشبه أي مطبخ آخر، مع مزيج من النكهات الفرنسية والفارسية والإفريقية والعربية.

إسبانيا

يقول الموقع: "من المؤكد أن زيارتك لإسبانيا ستجعلك تتوق إلى العودة مرارًا وتكرارًا. فالشواطئ الرائعة والحياة البرية والجزر إلى جانب المأكولات اللذيذة والحياة الليلية المتحركة والكرنفالات النابضة بالحياة تجعل إسبانيا واحدة من أفضل الدول التي يجب زيارتها".

نيوزيلندا

ربما لا يوجد شخص زار نيوزيلندا ولم يقع في حب هذه الأرض الغامضة على الفور. فإذا كنت تريد العثور على بلد يكون فيه مدمنو السفر أكثر امتنانًا من عظمة الطبيعة ستكون نيوزيلندا بالتأكيد.

كينيا

يقول الموقع "أثرت الهجمات الرهيبة التي وقعت في غاريسا ومومباسا في السنوات السابقة على قطاع السياحة". لكن هذا التحذير لم يحرم هذا البلد الأخاذ والأنيق متعة السفر للسائحين بفضل مواقعه الخلابة والطبيعة الساحرة التي تمتد لآلاف الكيلومترات.