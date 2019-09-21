وكيل "تعليم البحيرة" يتفقد انتظام العملية التعليمية في اليوم الأول للدراسة (صور)

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قام الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم السبت، بتفقد انتظام العملية التعليمية في يومها الأول للمرحلتين الاعدادية والثانوية والصفوف من الثالث الى السادس الابتدائي، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أمنه المحافظ، بمتابعة استعدادات المدارس ومدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد والتنسيق بين الوحدات المحلية والادرات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرفة العميات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية خلال الأسبوع الاول من الدراسة لحل اى مشكلة قد تطرأ اولا بأول.



حيث قام "سعد" بجولة تفقدية علي مدارس إدارة المحمودية التعليمية، تفقد خلالها مدرسة الخزان الابتدائية المشتركة بقرية فيشا بالمحمودية والتى تضم عدد 23 فصل باجمالى عدد 1315 تلميذ وتلميذه، حيث تفقد الفصول وتابع انتظام الحصص بها ودفاتر التحضير، كما تابع شرح المعلمين بالمدرسة واخراج بعض التلاميذ للاجابة على بعض الاسئلة التى تضمنها درس اليوم فى اللغة العربية للصف الثانى واجابة التلاميذ على تلك الاسئلة على سبورة الفصل.



كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم غرف الحاسب الآلى والمعامل ودورات المياه وفناء المدرسة وتابع موقف توزيع الكتب على التلاميذ ووجه المخازن المركزية ومخازن الادارة بتوفير الكتب التى ترد من الوزارة اولا باول وتوزيعها على المدارس والطلاب مع ضرورة الالتزام بالزى المدرسى، ثم توجه لتفقد مدرسة الخزان الاعدادية المشتركة بقرية فيشا والتى تضم عدد 14 فصل منهم 9 فصول تعمل خلال الفترة الصباحية للصفين الثانى والثالث الاعدادى و5 فصول للفترة المسائية للصف الاول الاعدادى حيث تابع تسليم الكتب على الطلاب مع انطلاق اول ايام الدراسة وتفقد الفصول والحجرات والطرقات ودورات المياه والمعامل والمكتبة وفناء المدرسة وتابع تحضير الدروس وانتظام جدول الحصص ووجه الادارة التعليمية بالتنسيق مع الابنية التعليمية بمتابعة موقف المبنى القديم الذى تم هدمه بالمدرسة مع بحث سرعة ادراجه بالخطة القادمة لبناءه مع التشديد على الالتزام بالزى المدرسى الموحد لطلاب المدرسة وتكثيف اعمال النظافة بها.



وخلال جولته بمدارس مدينة المحمودية تفقد وكيل الوزارة مدرسة الزهور للتعليم الاساسى والتى تضم عدد 30 فصل باجمالى عدد 1850 تلميذ وتلميذه بواقع 4 فصول لرياض الاطفال و18 فصل للمرحلة الابتدائية و8 فصول للمرحلة الاعدادية، حيث تابع الطرقات والفصول والمعامل وفناء المدرسة ووجه مخزن الكتب باستمرار تسليم الكتب على مدار اليوم الدراسى وكلف مدير الادارة التعليمية بتشكيل لجنة لمتابعة اعمال النظافة ومراجعة بعض النوافذ بالمدرسة، واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات ووجه مدير عام التعليم الفنى ومدير الادارة التعليمية بمتابعة المدرسة والتأكد من انتظام توزيع الكتب وتوزيع الطالبات على الاقسام المختلفة بالمدرسة وانتظامهن فى الفصول والدراسة.



وأكد وكيل الوزارة، على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس فى يومها الاول مشيرا ان غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق اى شكاوى تؤثر على سير العملية التعليمية حتى ساعته مشددا على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالزى المدرسى الموحد لها، كما وجه التهنئة لابنائنا الطلاب وللمعلمين بالعام الدراسى الجديد متمنيا لهم النجاح والتفوق بالجد الاجتهاد والالتزام والمذاكرة.



جدير بالذكر أن اجمالى عدد الطلاب بمدارس المحافظة يبلغ مليون و460 الف طالب وطالبة ينتظمون فى اكثر من 3900 مدرسة بنطاق المحافظة، حيث انطلقت الدراسة اليوم بعدد 621 مدرسة كما تنطلق الدراسة غدا الاحد بعدد 3279 مدرسة أخرى لتكون جميع المدارس بدائرة المحافظة قد بدأت الدراسة بها مع المدارس التى بدأت بها الدراسة يوم الاربعاء قبل الماضى لمراحل رياض الاطفال والصفين الاول والثانى الابتدائى.