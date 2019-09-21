عماد الدين حسين: "السيسي" سيطرح رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية بالأمم المتحدة

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر"، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي، يلتقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من زعماء العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن الوزارات المصرية المختلفة وخاصة وزارة الخارجية تعد جدول أعمال ملئ باللقاءات التي تشمل قادة الدول ورجال الفكر والمثقفين ورجال الأعمال ورجال الإعلام والسياسة.



وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق، أن البيت الأبيض أعلن عن لقاء ثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي ترامب، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، كما أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن عن أن هناك لقاءات للرئيس السيسي، مع القوى الاقتصادية وممثلي مجتمع الأعمال في أمريكا، منوهًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بترامب، سوف يتضمن مباحثات حول العلاقات بين البلدين، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والعراق وما يحدث بمنطقة الخليج وموضوع الناقلات وغيره.



قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الدور الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تتضمن عرض رؤية وموقف مصر في كافة قضايا الدولة الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص منذ توليه الحكم عام 2014 على حضور هذه الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.