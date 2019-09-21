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المخرج سمير سيف: أحمد زكي كان بيدور دائمًا على الأفضل (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:57 م
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المخرج سمير سيف: أحمد زكي كان بيدور دائمًا على الأفضل (فيديو)
سمير سيف
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هدى عبدالرازق
 
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كشف المخرج سمير سيف، تفاصيل علاقته بالفنان الراحل أحمد زكي، مشيرًا إلى أنه يعرفه منذ أن تخرج، وكان هناك مشروعات فية مشتركة بينهم ولكن كانت هناك ظروف تحول بين تنفيذ أي عمل بينهم.

وأشار "سيف"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أنه التقي بالفنان أحمد زكي صدفة في إشارة مرور، ففوجىء به يخبره: "معقول يا سمير بقالنا 30 سنة ومش هنتقابل بقى في فيلم".

وأوضح أن التجربة الأولى مع أحمد زكي كانت في فيلم معالي الوزير، وكانت تجربة غيرت فيهما كثيرا، مضيفا: "أحمد زكي فنان متطلب وبيدور دائما على الأفضل، ويهمه الكمال، ويغضب عندما يجد المخرج يتنازل عن شيىء"، لافتا إلى أنهم قبل أن يخوضوا تجربة فيلم "معالي الوزير" سويا واجهه بذلك، فشرح له المواقف التي تعرض له مع المخرجين.

وأضاف أن أحمد زكي لا يمكن أن يقدم فيلما إلا إذا شعر أنه "قفش" الشخصية، وهو تعبير فني، ولهذا عندما يقدم شخصية يتقمصها بقوة لفترة، حتى أن سلوكه يتغير ليصبح بسلوك الشخصية التي يؤديها، منوها بأنهم استغرقوا 80 ساعة متفرقة في التحضير لفيلم معالي الوزير.

وتابع أن أحمد زكي بعد الانتهاء من التحضير للفيلم والاستعداد لتصويره قال له نصا: "أنا كده قفشت الشخصية، وهتلاقيني في التصوير أقل من الكومبارس".
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