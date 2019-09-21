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كاتب عراقي يؤكد: إيران تقف وراء هجوم أرامكو بالسعودية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
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كاتب عراقي يؤكد: إيران تقف وراء هجوم أرامكو بالسعودية
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