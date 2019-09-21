رجل يغرق أثناء تقديم عرض زواج لصديقته

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غرق رجل من لويزيانا أثناء محاولته تقديم اقتراح زواج تحت الماء لصديقته بينما كان الزوجان في عطلة.



وتوفي "ستيفن ويبر جونيور" من باتون أثناء عرضه على صديقته "كينيشا أنطوان" تحت الماء أثناء وجوده في تنزانيا.



ونشرت أنطوان حول الحادث المأساوي على صفحتها على الفيس بوك في مع صور ومقاطع فيديو للاقتراح.



وكتبت: "لا توجد كلمات كافية لتكريم الروح الجميلة التي هي ستيفن ويبر جونيور. لقد كنت نورًا ساطعًا لكل من تصادفه."



وأضافت: "أنت لم تخرج من تلك الأعماق، لذلك لم تسمع جوابي،" نعم! نعم! مليون مرة، نعم، سوف أتزوجك !! ".



واضافت: "لم نقم أبدًا بالاحتفال بهذا الحدث، حيث تحول أفضل يوم في حياتنا إلى الأسوأ، في أقسى تطور ممكن من المصير".



ويقرأ أحد الجانبين: "لا أستطيع أن أنفث لفترة طويلة بما يكفي لأخبرك بكل ما أحبه فيك. وأحبك أكثر كل يوم!



وكتبت أيضًا: "قبل يومين فقط من وفاتك، قلت لي: " لقد رأيت بعض مرضى السرطان في هذه الرحلة، وقد اتضح لي أن هذا شيء لمرة واحدة في العمر يرغب الناس في تجربته من قبل ماتوا. ونحن هنا في طليعة حياتنا نفعل ذلك".



وعبرت عن حبها له قائلةً: "نعم كنت حبي المثالي، ملاكي، وروحي. نعم، كنا، وسوف أحمل نعمة الحب الذي شاركناه معي إلى الأبد. سوف أجدك وأتزوجك في الحياة الأخرى، أحبك كثيرًا، وسأكون دائمًا ".



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة: "إنها على علم بتقارير وفاة مواطن أمريكي في" وفقًا للمحامي.



وقال المسؤول: 'نقدم خالص تعازينا للأسرة على خسارتهم. نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة.



وتلقى منشور الفيسبوك اهتمامًا وطنيًا، حيث حصل على أكثر من 1400 رد فعل و212 تعليقًا.



ولم يتم الإبلاغ عن كيفية وقوع حادث الغرق حتى الآن.

