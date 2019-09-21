عاجل.. مدة غياب محمود متولي تصدم الأهلي

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ليتأكد غيابه عن الفريق الأحمر لمدة من ٤ إلى ٦ أسابيع.









وتعرض محمود متولي للإصابة في مباراة الأهلي أمس أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري حيث خرج في الدقيقة ٢٥ وحل زميله محمد هاني بديلًا له.









ويغيب متولي عن الأهلي مدة من ٤ أسابيع إلى ٦ أسابيع، حيث سيضع خالد محمد طبيب الفريق الأحمر برنامج تأهيلي للاعب للتعافي من الإصابة.









وكان الأهلي قد توج أمس بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبحضور ١٠ ألاف مشجع.









ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.









وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.









وجاء رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس والمباراة المقبلة أمام سموحة والمقرر لها الاثنين المقبل.









ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة مضيفه سموحة مساء الاثتين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.









وقرر فايلر استئناف الفريق تدريباته عصر اليوم داخل معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث سيستمر المعسكر حتى نهاية مباراة سموحة.









ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذي شاركوا في مباراة الأمس أمام الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، بينما سيؤدي بقية اللاعبون تدريباتهم بشكل طبيعي.









ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.





فايلر وأخطاء لاعبي الأهلي





يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت على هامش المعسكر المغلق في الإسكندرية.





ويستمر المعسكر المغلق لفريق الأهلي في الإسكندرية، حتى نهاية مباراة سموحة المقرر لها يوم الاثنين المقبل.



