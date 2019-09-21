تسجيل صوتي يكشف مخبأ زعيم تنظيم داعش الجديد

كشفت السلطات العراقية، مخبأ زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الجديد على الرغم من تقهقر التنظيم واقتصار تحركاته على بعض الاستهدافات للقوى الأمنية.

تسجيل صوتي للبغدادي

فبعد أيام قليلة على أحدث تسجيل صوتي للبغدادي، حددت وزارة الداخلية العراقية مكاناً جديداً لتواجد زعيم التنظيم. وأفادت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية الجمعة أن "البغدادي" يتواجد غرب سوريا.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري قوله إن "الإرهابي ابراهيم عواد السامرائي الملقب بـ (أبو بكر البغدادي) متواجد حاليا في إحدى مناطق سوريا الغربية".

فرار قيادات باتجاه تركيا

كما أوضح أن "قياديين في التنظيم هربوا باتجاه تركيا وشمال إفريقيا بأوامر مباشرة من البغدادي، فيما يتواجد عدد من الإرهابيين وعوائلهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية".

إلى ذلك، حذر البصري من "تواجد عصابات داعش في إدلب السورية".

كما كشف عن فرار عناصر أجانب من التنظيم إلى دولهم، "ضمن خلايا متحركة قادرة على إعادة تشكيل نفسها بقوالب جديدة"، بحسب تعبيره.

يذكر أن البغدادي كان ظهر الأسبوع الماضي في تسجيل جديد نشرته مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية للتنظيم. وحث "الزعيم" المختبئ في رسالة صوتية أنصاره على تحرير النساء المسجونات في العراق وسوريا بسبب صلاتهن بداعش، مؤكداً أن عمليات التنظيم مستمرة وتجري بشكل يومي.

كما أعرب بشكل غير مباشر عن استيائه من استرخاء أنصاره، وحثهم على تجديد استهداف القوى الأمنية العراقية.

إصابة البغدادي

وذكر تقرير صادر عن صحيفة الجارديان البريطانية بأن البغدادي تمت إصابته في العمود الفقري إثر غارة أمريكية مما أدى إلى شلله . وقد ورد اسمه في قائمة العشرة من أخطر القادة في الجماعات الارهابية.

أبوبكر البغدادي

إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي وشهرته أبو بكر البغدادي قائد تنظيم القاعدة في العراق والمُلقب بأمير دولة العراق الإسلامية.

قام بإعلان الوحدة بين دولة العراق الإسلامية وجبهة نصرة أهل الشام في سوريا تحت اسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وبعد ذلك صدر التسجيل للرد على هذا الإعلان من خلال أمير جبهة النصرة (أبو محمد الجولاني) وقد جاء بعدم تأييد هذا الإعلان.

بعد سلسلة من العمليات أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 4 أكتوبر 2011 أن أبا بكر البغدادي يعتبر إرهابيًا عالميًا.