عقوبات أمريكية على البنك المركزي الإيراني بعد الهجوم النفطي السعودي

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فرضت الولايات المتحدة جولة أخرى من العقوبات على طهران بما في ذلك على البنك المركزي الايراني وصندوق تنمية في اعقاب هجمات الاسبوع الماضي على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية وألقت الرياض والمسؤولون الامريكيون باللوم فيها على ايران.



وحدد الرئيس دونالد ترامب هذا الإجراء للصحفيين في البيت الأبيض بعد أن أعلن أولًا عن خطته لفرض مزيد من العقوبات في وقت سابق من هذا الأسبوع على تويتر.



وتنفي ايران تورطها في الهجمات التي خفضت انتاج النفط من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى النصف. وأعلنت حركة الحوثي اليمنية المسؤولية، وهي جماعة متحالفة مع إيران تقاتل تحالفًا تقوده السعودية في الحرب الأهلية في اليمن.



وشكك المحللون في مدى صعوبة الإجراءات الجديدة التي ستضرب طهران بالنظر إلى أن العقوبات السابقة قد جمدت بالفعل عائدات النفط الإيراني وقطعت علاقات البنوك الإيرانية بالعالم المالي.



ودعا السيناتور الجمهوري" ليندسي جراهام" البنتاجون إلى تقديم ترامب إلى مجموعة واسعة من الخيارات التي من شأنها معاقبة إيران وحذر من أن الولايات المتحدة "فقدت الردع" مع طهران.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة اعتماد تجارات بارس وهي شركة إيرانية، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنها تستخدم لإخفاء التحويلات المالية لمشتريات الجيش الإيراني.



وقال ترامب: "هذه هي أعلى العقوبات التي فرضت على أي بلد". إنه لأمر سيء للغاية ما يحدث مع إيران. وقال "إنها ستذهب إلى الجحيم، وتعمل بشكل سيء". وقال وزير الخزانة "ستيف منوشين" أن واشنطن قطعت الآن "جميع مصادر التمويل لإيران".



وسحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران في عام 2015 وصعد من العقوبات لخنق صادرات النفط، وهي الدعامة الأساسية للاقتصاد.



ولقد أدت هذه الخطوة إلى تفكيك جزء من تراث الرئيس السابق باراك أوباما وإزعاج حلفاء الولايات المتحدة الذين كانوا طرفًا في الاتفاق، الذي كان يهدف إلى تقييد طريق طهران نحو قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات.



وقال "أمير بيفار"، محلل سوق في لندن: "إنه بينما يبدو أن استهداف البنك المركزي مهم، فإن الخطوة الأخيرة كانت في معظمها تجميلية.



وتشكل العقوبات الواسعة التي فرضها ترامب جزءًا من حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي وطموحاتها الإقليمية، وقد دافع عنها مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي أطيح به هذا الشهر.



كما استهدفت العقوبات الأمريكية السابقة وزير الخارجية الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي ووكالات الفضاء والشبكات المختلفة التي قالت واشنطن إنها ساعدت في تعزيز البرنامج النووي الإيراني، من بين أمور أخرى.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في بيان عقب الإعلان: "بصرف النظر عن المحاولات الشفافة لتحويل اللوم، وتشير الأدلة إلى إيران - وإيران فقط".



وقال ترامب، الذي تحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي الزائر سكوت موريسون، إنه يريد حلًا سلميًا في أعقاب الهجمات النفطية في عطلة نهاية الأسبوع. وكان بومبيو قد وصف الهجمات بأنها "عمل حرب".



ولدى سؤاله عن احتمال الرد العسكري على إيران، قال ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة دائمًا وأن توجيه ضربة عسكرية كان دائمًا احتمالًا. ومن المتوقع أن يجتمع مع فريق الأمن القومي يوم الجمعة.



وفي الأسابيع الأخيرة، نظر ترامب في إمكانية تخفيف العقوبات على إيران وهو يسعى للقاء بالرئيس الإيراني "حسن روحاني"، المقرر أن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

