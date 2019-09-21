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عاجل.. تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها وآخرين بتهمة "تمويل الإرهاب"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
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عاجل.. تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها وآخرين بتهمة تمويل الإرهاب
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مـروة هيـكل
 
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قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المقيدة برقم 316 لسنة 2016 حصر أمن دولة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.

ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة.
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