"هجيبكم من شعركم".. فيفي عبده توجه رسالة لمنتقديها (فيديو)





وقالت فيفي عبده، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" قائلة: "قشطات فلات عسلات من مصر أم الدنيا، الناس اللى كرهاني اللى فى جمالى يفعل أفعالي والى مش عاجبها من شعرها هجيبها.. دى لياقة فانا لازم ارقص، واعمل رياضة وانا بحب الرقص وطالما مبتزعجش حد أنا حرة وانا بحكم أوي من مصر أم الدنيا خمسة موااه".





وجهت الفنانة فيفي عبده، رسالة لمنتقدي وصلات الرقص التي تقدمها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام"، موضحة أن ذلك حرية شخصية، ولا يحق لأحد أن يتدخل في حياتها الشخصية.