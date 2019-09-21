اسعار الأسمنت اليوم 21-9-2019

اسعار الأسمنت اليوم في مصر

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت 21-9-2019، سجلت أسعار الأسمنت تراجعًا ملحوظا القليلة الماضية في ظل تراجع حالة العرض والطلب على الاسمنت في الاسواق وننشر فيما يلي أخر تحديث لاسعار الاسمنت في الاسواق خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:





سعر الاسمنت اليوم السبت 21-9-2019

سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيهًا، على ان يكون أعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون أعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها.





اسعار الاسمنت في الاسواق

تحافظ أسعار الاسمنت على استقرارها في الأسواق ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، فيما تراوح سعر الحديد في الاسواق ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدأ من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها.









اسعار الاسمنت اليوم في مصر

اسم الشركة المنتج السعر العربية للأسمنت الاسمنت المسلح 823 جنيه مصري العربية للاسمنت النصر 800 جنيه مصري اسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه مصري اسمنت اسيك المنيا اسيك 818 جنيه مصري اسمنت المؤسسة العربية للتصنيع 808 جنيه مصري اسمنت مصر قنا المسلحة 800 جنيه مصري اسمنت جنوب الوادى جنوب الوادى 800 جنيه مصري اسمنت السويدى السويدي 825 جنيه مصري اسمنت شورى شورى 800 جنيه مصر اسمنت حلوان حلوان 833 جنيه مصري اسمنت بوتدلاند طره 818 جنيه مصري اسمنت السويس السويس للاسمنت 805 جنيه مصري اسمنت الشركة القومية الشركة القومية 800 جنيه مصري اسمنت سيناء سيناء 808 جنيه مصري اسمنت العريش العسكرى 800 جنيه مصري ميدكوم اسوان اسمنت ميدكوم 800 جنيه مصر ي



