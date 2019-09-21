جامعة حلوان تعلن استعدادها للعام الدراسي الجديد

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أعلنت جامعة حلوان عن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد لاستقبال ٤٦٣٦٢ طالبًا بمختلف الكليات فى العام الجامعي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وقام الدكتور ماجد نجم بجولة للحرم الجامعي تابع فيها أعمال التطوير والإصلاحات التي تتم بالمدخل الرئيس للجامعة وطريق المظلات والمدرجات وقاعة العروض الكبرى، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والتجميل والتشجير.



وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة عن انتهاء الجامعة من تجهيزات بدء العام الجامعي الجديد من تجهيز ات للمباني والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل واطمأن على جهوزيتها لاستقبال الطلاب وكذا إعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، في ظل انتظام إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين، واستكمال تحليل المخدرات كأحد شروط السكن بالمدينة الجامعية وذلك بصورة مفاجأة، حيث تستقبل المدينة الجامعية هذا العام مايقرب من ١٧٠٠ طالب وطالبة.



كما تنظم جامعة حلوان، اليوم السبت حفل استقبال للطلاب الجدد، لتعريفهم بالحياة الجامعية، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية، مع أداء تحية العلم، ورفع أعلام كليات الجامعة وعلم مصر، وسيتم خلال الحفل تنظيم فقرات فنية ومباريات رياضية بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.



وقام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بجولة ميدانية داخل الحرم الجامعي لمتابعة الاستعدادت الأخيرة بالكليات والمباني قبل استقبالها للطلبة.



وكشف نجم عن انتهاء العمداء من وضع جدوال المحاضرات وتجهيز القاعات والدروس الخاصة وتوفير كافة الخدمات للطلاب الدراسية



كما أكد نجم، أن أعمال النظافة مستمرة بالحرم الجامعي، وتطوير المدرجات، مع التنبيه الشديد على عمداء الكليات،



