10 عادات ذكية تعزز تقديرك لذاتك

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احترام الذات هو ما تشعر به تجاه نفسك، وتحدده مشاعرك وتقييمك بناءً على تصورك لنفسك.



وقلنا، إن الشعور السليم بتقدير الذات أمر بالغ الأهمية للنجاح في أي مشروع.



إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأن لديك تقديرا قويًا لذاتك، فقد يكون من الصعب فهم أولئك الذين يناضلون من اجله.



ولكن إذا كنت من بين أولئك الذين يحتاجون إلى دفعة، فهناك 10 حيل بسيطة يمكنك القيام بها اليوم لتحسين تقديرك لذاتك على الفور.



1- كن حذرا فيما تقوله عن نفسك، لأنك تستمع.

في كثير من الأحيان لا نتوقف للاستماع إلى الأشياء التي نقولها لأنفسنا. إذا فعلنا ذلك، فسوف نشعر بالفزع. إذا ارتكب صديق أو طفل خطأ، فهل يمكنك التقليل من شأنهم ووصفهم بالغباء؟ بالطبع لا. فلماذا تفعل ذلك لنفسك؟ تأكد من أن الأشياء التي تقولها لنفسك تعكس كيف تريد أن تشعر، وليس ما تشعر به في الوقت الراهن.



2- بناء نقاط القوة الخاصة بك والتغلب على نقاط ضعفك.

لديك مواهب ومهارات، فلماذا تركز على ما ينقصك؟ ركز بدلًا من ذلك على الأشياء التي تقوم بها بشكل جيد. إتقن المهارات الخاصة بك وتغلب علي نقاط ضعفك.



3- الاعتراف بان الوصول الكمال مستحيل.

عندما تكافح من أجل الكمال، ينتهي بك الأمر إلى تخريب نفسك. السعي الي الكمال يجعلك تشعر دائما انك لست جيد بما فيه الكفاية. احترم حقيقة أنه لا يمكنك أن تكون مثاليًا بشكل كامل. احرص على التميز، وليس الكمال، واستمتع بما تشعر به وأنت تفعل أفضل ما لديك.



4- اختر الاشخاص المقربون لك بعناية.

الأشخاص المقربون من حولك مهمون: فهم يحددون مستوى نجاحك وكيف تشعر حيال نفسك. احرص علي انتقاء الدائرة الداخلية الصحيحة للأشخاص المحيطة بك - أشخاص يعرفونك، ويعرفون نقاط قوتك، ويفهمون أحلامك، ويعرفون مخاوفك، وما زالوا يؤمنون بك. اقضي بعض الوقت مع الناس الذين يقدرونك ؛ تجنب أولئك الذين يصرون على الإشارة إلى عيوبك.



5- كن حذرا في رأيك، لأن الأفكار قوية.

جميع الافعال تنتج عن الأفكار، لذلك فإن أفكارك مهمة حقًا. تؤدي الأفكار السلبية عمومًا إلى اتخاذ إجراء سلبي (أو التقاعس عن العمل)، ولكن الأفكار الإيجابية تؤدي إلى عمل إيجابي. إذا فهمت حقًا مدى قوة أفكارك، فلن تفكر أبدًا في التفكير السلبي مرة أخرى.



6- لا تسمح لماضيك بإملاء مستقبلك.

جميعنا - وأعني جميعًا - لدينا بعض المثيرات المرتبطة بماضينا. لكن لا تسمح لماضيك بأن يحكم مستقبلك، خاصة إذا كان ماضك مليئًا بمشاعر لا تستحقها. العيش في الماضي يمنعك من تعريف نفسك في المستقبل. تذكر أن الماضي هو المكان الذي تعلمت فيه الدرس ولكن المستقبل هو المكان الذي ستطبق فيه.



7- توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين.

غالبًا ما نعاني من انعدام الأمن لأننا نقارن أنفسنا بما يحققه الناس. عدم مقارنة نفسك بالآخرين هو أهم مفتاح للسعادة. انظر إلى المرآة - إنها منافستك الوحيدة. بدلًا من قياس نفسك وفقا لمعايير الآخرين، حاول أن تكون دائمًا أفضل من الشخص الذي كنت عليه بالأمس.



8- كن على استعداد لتعلم مهارة جديدة.

التعلم يساعدك على النمو بثقة، وكلما زادت معرفتك، زاد قدرتك على الثقة. تأتي الثقة من التعلم، وتأتي المهارات من التجربة ويأتي الموقف من النمو. تذكر أن النجاح يخص أولئك الذين يتعلمون المزيد من المهارات ويجمعونها بطرق إبداعية.



9- لا تسمح للأخطاء بمنعك من المحاولة.

إذا لم تكن ترتكب أخطاء، فأنت لا تحاول بذل جهد كبير. الفشل جزء من الابتكار، وربما الجزء الأكثر أهمية. الأخطاء هي بوابات اكتشافات عظيمة وجزء في نهاية المطاف من قصة نجاحنا. إذا لم نخطئ فلن نتعلم أو نتحسّن أبدًا. الذكاء هو عدم ارتكاب نفس الخطأ مرتين. ارتكاب الأخطاء شيء يفعله الجميع ؛ لكن الاهم هو التعلم منهم.



10- لا تقف في طريق نفسك.

عندما لا نؤمن بأنفسنا، ينتهي بنا الأمر إلى دفع الثمن من إنجازاتنا - لكن كل الأشياء ممكنة إذا كنا نؤمن بانفسنا. عندما تؤمن بنفسك، سيكون لديك كل القوة في داخلك. اعلم أنك أقوى مما تتخيل نفسك، واكثر شجاعة مما تعتقد وأذكى مما تتصور.



لإقامة تقدير حقيقي للذات، يجب أن نركز على نجاحاتنا وننسى إخفاقاتنا والسلبيات في حياتنا. الثقة بالنفس فقط هي مفتاح النجاح، فهي تحدد حياتنا، لذا تأكد من أنها إيجابية.

