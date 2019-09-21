الطالع الفلكي السّبت 21/9/2019..مَنْجَة هِنْدِى!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الرّابعة و40 دقيقة فجراً، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى السّادسة و50 دقيقة صباح غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الثّامنة و8 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 11 تُوت قبطى، 21 أيْلول رُومى، 22 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - دَنَا ضَليع فاللغة الهنديّة ، سُمّا أنا واكل مَنْجَة هندى ، مِسْتَحَمّى فَحَمّام هندى ،شارب تمر هندى.(فؤاد المهندس من فيلم رجل فى العالم-1972)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(المشترى فى القوس تربيع نبتون فى الحُوت - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

المشترى تربيع نبتون نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى السادسة و43 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا التربيع (قد) يتسبب فى تصوّرات وأحلام/نبتون بشأن حبيب/ة أو مشروع تجارى/المُشترى وتكون تلك الآمال المُعلقة على هذا الحبيب المزعوم مرتفعة لكنها كاذبة لنقع على ذقوننا كنماذج نور الشريف بفيلم شوارع من نار أو ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب ، نصيحة هذا التربيع أن تبتعد تماماً عن إضفاء المثالية على حبيب مفترض فكلنا بشر ، تبتعد عن مشاريع الإثراء السريع مهما بدت سهلة وتصوّرت أنها ستحل مشاكلك ، الإبتعاد عن ألعاب المقامرة بكافة صورها والمُكيفات التى تخرجك عن عالم الواقع ، إن حدث وتحطمت على أرض الواقع صورة مثالية صنعتها لنفسك فى أحلامك عن حبيب أو مشروع تجارى فالنصيحة بأن تتمالك نفسك وتمتص الصدمة وتستجمع قواك لتقف على قدميْك من جديد و بسرعة ، الجانب الإيجابى لها التربيع يكمن فى إستثمارك لفانتازيا وخيال خصب تمتلكه لتوظفه فى رواية أدبية أو فيلم سينمائى/نبتون لتحصد منه أرباح وثروة/ المُشترى ، إن كنت هذا الفنان.









*كالا آشْتِمِى، صيام المُدمّرين فى بلاد الهند

اليوم الثّامن بعد إكتمال القمربدراً لهذا الشهرالقمرى العربى الهندى،كال أوكالا تعنى النهاية أوالإحتفال بتدمير المعاصى وترتبط بالنصف الأخير من الشهر القمرى حيث طاقة القمرفى الإحتراق،توظيف طاقة القمرالسلبية مفيد للتخلص من العادات الرّذيلة كالتدخين أوعادة غيرمرغوبٍ فيها بالتوازى مع إقتراب القمر من المحاق ، يتم فيه الصيام لله تَعَالى بالإمتناع عن الطعام والشراب والجنس من الفجر وحتى غروب الشمس ، لكن مع قرار داخلى بالتوبة عن ذنب مُعيّن أوعن عادة لا لزوم لها.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُصادف ذكرى ميلاد النجمة الهنديّة كارينا كابور لتَتِم 39 سنة ، هى زوجة الأمير المغولى والنّجم السينمائى فاحش الثراء سَيْفُ الدّين على خان والتى كانت طفلة وقت زفافه على زوجته الأولى فلما كبرت أعجبته فتزوّجها (راجع مقال 16/8/2015 أميرمغولى) كارينا إبنة النجميْن راندير وبابيتا والشقيقة الصغرى للنجمة كاريشما كابور ، بجانب عملها بالسينما فهى تقوم بالأعمال الخيرية فجمعت تبرعات لضحايا تسونامى 2004 بالهند وأنتجت قناة فضائية لمُقاومة الإغتصاب والعنف ضد المرأة،حملات لمُقاومة الجوع فى الهند ، تعليم الفتيات الصغيرات ، قامت بتبنّى قرية صغيرة تسمى شاندرى بإقليم ماديا برادوش ووفرت لأهلها الكهرباء على نفقتها الخاصة وهى عضوة فى منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة وتعمل لتوفير التعليم للفقراء فى الهند كما أنها تدعم 31 تلميذ وخمسة مدرسين لتوفير تعليم مُناسب لهم ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كارينا راندير كابور والشهرة كارينا كابور، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(غواية ساحر)،(كعكة شهيّة)،(اللبن والعسل)،(أرض اللبن والعسل)،(زبدة لذيذة الطعم)،(زبدة شهيّة)،(نجمة مُدبّبة الحوافّ)،(سيّدة البسكويت).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بوجود شخص من أنصاف المُتعلمين لكن يتمتّع بالذكاء الإجتماعى فأنت مُعرّض لتشويش ذهنى لتكون ضحية لمُحتال، درهم وقاية.





برج الثور: الأخطاء الأكثرعمقاً فى حقك يبدو أنك اليوم على إستعداد للصفح عنها، إبتسامتك هى التوقيع النهائى على عفوك فلاتبخل بها، صافى يا لبن؟









برج الجوزاء: قم بوضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة سيئة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلاً.





برج الأسد: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





برج العذراء: أحدهم قد يضغط عليك لتلتزم بمشروع أنت لاترغبه، لا تخجل من قول كلمة لا لأن خجلك قد يكلفك ، لا تكشف مركزك المالى لكل من هبّ و دبّ.









برج الميزان: السكينة والهدوء فى منزلك تنعكس على بقية جبهات حياتك ، إلتماس الرضا من الوالدين والدعوات الصالحات منهما ترفع معنوياتك عالياً.









برج العقرب: الترتيب والنظام والأولويّات مُفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.









برج القوس: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الجدى: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الدّلو: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.



