ننشر جدول أعمال الرئيس السيسي في نيويورك خلال مشاركته باجتماعات الأمم المتحدة الـ 74
السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
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الفجر
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أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي.
ويتناول البيان، رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية، خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالاضافة إلى قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة الرئيس للعمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الأخيرة.
وأوضح "راضي" أن الرئيس من المقرر عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيشارك آيضًا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عدد من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، حيث يلقى الرئيس بيانات مصر أمام تلك القمم والتي توضح الموقف المصري في هذا الإطار.
وعلى صعيد العلاقات المصرية الأمريكية، ذكر بسام راضي أنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لمدينة نيويورك نشاطًا ثنائياً مكثفاً، ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا فى السوق المصرى ولتوطين نشاطها الصناعى والتجارى فى ظل المناخ الاستثماري الجاذب فى إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبرى.
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