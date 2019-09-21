رئيس جامعة القاهرة: مستعدون لاستقبال الطلاب للعام الجديد
السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
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أية حمروشي
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أإنهت كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، لاستقبال نحو 260 ألف طالب وطالبة وبشكل مختلف عن الأعوام السابقة.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تستهدف هذا العام أن يكون تفكير الطلاب وفقًا للطرق العالمية مع مراعاة البعد المحلي في إطار دولي، وأن تتلاءم طرق التفكير لدي الطلاب مع أخلاق وطرق تحقيق التقدم، مشيرًا إلى أن الجامعة قد أطلقت على العام الدراسي الجديد "عام عقل الجامعة".
وأكد الخشت أن العقل أساس كل شيء وإذا صح العقل صح كل شيء، مضيفًا أن الجامعة عملت على تطوير العقل بشكل عام على مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وتطوير الأنشطة المختلفة، لافتًا أن طريقة الجامعة في التفكير لهذه المجالات تغيرت وتحتاج لمزيد من الجهد.
وتابع رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن لدينا في مصر مشكلة على مستوى عقول الأفراد والمؤسسات، وتعمل الجامعة هذا العام بشكل أكثر كثافة مستهدفة طلاب الجامعة واساتذتها والعاملين بها حتى يفكروا بطريقة تتلاءم مع أخلاق وطريقة عمل عملية التحول.
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قامت بتطوير البحث العلمي بها، حيث كان هدفه سابقًا من أجل البحث ذاته أو لنيل الدرجات أو الترقي وظيفيًا أو للنشر الدولي، موضحًا أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي هو تقديمة القيمة المضافة التي تخدم مصالح الناس وترتبط بقضايا الدولة والمجتمع.
وأكد د. الخشت أن الجامعة لا تقبل أي بحث علمي إلا إذا كان مرتبطًا بحل مشكلة من المشكلات ويقدم روشتة عمل لصانع القرار وليس مجرد تقديم توصيات عامة فقط، مشيرًا إلى أنه تم رفع مكافأة النشر الدولي لعام 20172018 بنسبة 25%، ورفع مكافآت النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%.
وقال رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة صدي البلد، إن الباحث الذي ينشر بحثًا علميًا في مجلتي Science، Natureيحصل على مكافأة 150 ألف جنية وفقًا للجنة المشكلة من قبل الجامعة التي تقوم بمراجعة جميع الأبحاث العلمية المقدمة.
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