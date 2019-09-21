ضاحي خلفان مهاجما الإخوان: اللهم لا تفرج لهم هما وزدهم غما

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن كل الحركات القرعا التي يقوم بها الإخونجية في وسائل التواصل الاجتماعي مجرد تنفيس عن فشل عميق وإحباط شديد يشعرون به.

وأضاف "خلفان"، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، السبت: "اللهم لا تفرج لهم هما وزدهم غما".

وتابع: حكوماتنا العربية ستقاوم تيارات الفساد الإخواني إلى أن ينتهي هذا التنظيم راعي وصانع الإرهاب.

أما الإعلامي عمرو أديب، فقال إن جماعة الإخوان فشلت فشلًا ذريعًا في تحريض المصريين ضد رئيسهم ومؤسسات دولتهم، كاشفا عدد الحسابات المزيفة التي شاركت في الهاشتاج الذي أطلقه الهارب محمد علي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أن هناك نحو 314 ألف حساب مزيف شاركوا في الهاشتاج من دولة الكويت، و489 ألف حساب مزيف شارك من الأردن، و142 ألف حساب مزيف شارك من قطر، معقبا: "تويتر هد كل ده بغلقه الحسابات المزيفة".





وأشار "أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الجمعة، إلى أن الإخوان بعد أن فسدت خطتهم على تويتر بغلق الحسابات المزيفة توجهوا إلى "الفيسبوك"، كاشفا أن لجان اللإخوان الإليكترونية غيرت أسماء جروبات فيسبوك للهجوم على الدولة ومؤسساتها، مضيفًا: "جروب منتقبة وافتخر قلب".





ووجه أديب رسالة لمكتب الشرق الأوسط لإدارة الفيسبوك قائلاً: "كونوا منصة محترمة مثل تويتر، وواجهوا ظاهرة الحسابات المزيفة"، مضيفا: "أنا عايز الحق، لا بطالب بغلق الفيسبوك ولا غيره، ولكن واجهوا الحسابات النصابة، وكل واحد عايز يقول حاجة يقولها بس بالحق، أتحدى حد يطلع يقولي أن الأعداد اللي على هاشتاج محمد علي حقيقي.. مش هننضرب على قفانا تاني".



