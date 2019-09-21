"بنحب وندعم السيسي".. شاهد هتافات استقبال المصريين للرئيس بأمريكا
السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:22 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تجمع العشرات من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد ولاية نيويورك والتي تشهد أعمال قمة الأمم المتحدة، احتفالا بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة بها.
وقام أعضاء الجالية بمسيرة في حب الرئيس مرددين هتافات لدعم الرئيس منها: "مرحب بالسيسي"، "بنحب السيسي"، و"بندعم السيسي"، و"نثق في السيسي".
ووصل فجر اليوم السبت بتوقيت مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاية نيويورك الأمريكية لرئاسة وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري، ويحمل في أجندته ملفات مهمة على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، حيث تشمل مباحثات واجتماعات القادة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 سبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع وقضايا التعليم الجيد والعمل المناخي، كما من المقرر بحث ملف تغير المناخ والحوار رفيع المستوى حول التمويل من أجل التنمية، وحقوق الإنسان وتمكين النساء والشباب وتعزيز التكافؤ بين الجنسين.
وتستحوذ قضايا تحديات القارة الأفريقية وبرنامج الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان أجندة عمل القادة وضيوف الجمعية، كما يعد ملف نزع أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة تلك الأسلحة، إضافة إلى مناقشة أهم المبادئ التي يتعين على الدول الالتزام بها في إطار جهود مكافحة الإرهاب من الملفات الرئيسية، فضلًا عن تسويات للنزاعات والأزمات القائمة
Advertisements
- عاجل.. وصول الرئيس السيسي مقر إقامته في نيويورك وسط استقبال حافل من الجاليات المصرية
- خطاب خامس لـ"السيسي".. كل ما تريد معرفته عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
- حشود المصريين ترحب بالسيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة
- خطاب سادس لـ"السيسي".. كل ما تود معرفته عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
- عاجل.. الرئيس يتوجه إلي نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
- بعد فشل دعوات "الإخوان".. المصريون بالخارج يتظاهرون تأييدا للسيسي قبل وصوله نيويورك
- عاجل.. السيسي يصل نيويورك
- تظاهرة في حب السيسي فور وصوله نيويورك
المزيد عن: نيويورك السيسي الجالية المصرية الأمم المتحدة أمريكاتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر