درة لـ "الجمهور": "اتقوا الله في أعراض الناس"





بعثت الفنانة التونسية درة زروق رسالة غلى جمهورها عبر حسابها الشخصي "بموقع فيسبوك".





وناشدت الجمهور بالكف عن مشاركة وتداول الأخبار الزائفة والشائعات، وعدم الزج بها في موضوعات غريبة عنها، مؤكدة خطورة المساس بأعراض الناس.





رسالة عاجلة من درة





درة قالت عبر رسالتها العاجلة: تهيب درة بجميع الأشخاص الذي يتداولون أخبارًا زائفة حولها إلى توخي الدقة وعدم الانخراط في أي محاولة للزج باسمها في مسائل غريبة جدًا عنها.. واتقاء الله في أعراض الناس.





مسلسل "بلا دليل"





يذكر أن درة تشارك حاليا في مسلسل "بلا دليل"، من بطولة خالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وأحمد كرارة ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، والعمل من إخراج منال الصيفى، وتأليف إنجى علاء، وإنتاج سينرجى.





ومن المقرر أن تتوقف عن تصوير المسلسل بدء من اليوم نظرا لمشاركتها في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.





إطلالة درة





ومؤخرًا نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان كات باللون الأبيض، وقصير يكشف عن ساقيها، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع اطلالتها الرائعة.



ونذكر أنه اختيرت درة، كعضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة لمهرجان الجونة السينمائي​ في دورته الثالثة، التى تقام فاعليته مساء اليوم، وتستمر حتى يوم ٢٧ من سبتمبر الحالى، والمهرجان يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية"، ويتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة المخرج مروان حامد، كما يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري خيري بشارة، مع المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي مصري، مشارك في المهرجان 39 دولة،و ٨٠فيلمًا، 12 فيلمًا ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.











