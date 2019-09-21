نجمة شهيرة قد تكون أولى ضحايا "إنستجرام"!
السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
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أوضح موقع "ماشابل" التقني المتخصص أن سياسات "إنستجرام" الجديدة قد تجعل عددا من المنشورات يختفي بصورة كاملة.
وهذا تقع نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، وشقيقتها كلوي، ضحية سياسات شبكة التواصل المصور "إنستجرام" الجديدة، التي بدأت في تطبيقها.
وأشارت إلى أن "إنستغرام" فرضت قيودا على الاشتراك في الصفحات، التي تنشر معلومات عن أنظمة غذائية "دايت" أو جراحات تجميل أو مستلزمات تجميل أو ترويج لمنتجات بعينها.
قيود عمرية
وسيبدأ الموقع في فرض قيود عمرية للاشتراك في بعض الصفحات الموجودة على منصاته، التي تروج لأنظمة غذائية معينة أو صالونات تجميع أو جراحات تجميلية معينة.
وقالت إنستغرام: "القواعد الجديدة ستخفي عددا من المشاركات، التي تشجع على استخدام بعض منتجات إنقاص الوزن والجراحات التجميلية، والتي تحفز المستخدمين على استخدام تلك المنتجات أو تتضمن أسعارها، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما".
وقالت مديرة السياسة العامة في إنستغرام، إيما كولينز: "نريد أن تكون منصتنا ذات مكان إيجابي لمستخدميه، وحصلنا على توصيات من خبراء وأخصائيين حول هذا الأمر، وسيتم إزالة بعض المنشورات، والتي يمكن أن يكون له أثر إيجابي على مجتمع منصتنا التي تضم نحو مليار مستخدم".
منشورات كيم وكلوي كارداشيان
وأوضح موقع "ماشابل" أن تلك التغييرات في السياسة قد تتسبب في اختفاء عدد كبير من منشورات كيم كارداشيان وكلوي كارداشيان، الذين يدشنان علامات تجارية باسميهما متعلقة بمستلزمات تجميل أو منتجات إنقاص وزن.
وتسعى دوما كيم كارداشيان وكلوي كارداشيان إلى الترويج لمنتجات علامتيهما التجارية عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي.
إطلالة زرقاء غريبة
ومؤخرًا فاجأت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان متتبعي حلقات برنامجها الواقعي الشهير Keeping Up With The Kardashians، بظهورها في أحدث حلقات البرنامج بإطلالة زرقاء غريبة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من الحلقة، ظهرت بها كيم مرتدية لهذه الإطلالة، التي أوضحت أنها تستعد من خلالها لحضور حفل الموضة الشهير Met Gala.
كما ذكرت الصحيفة أن ظهور كيم كارداشيان بهذه الإطلالة تسبب في تعرضها لموجة من السخرية من جانب متابعي الحلقة على شبكة تليفزيون E، ومتابعي كيم كارداشيان على منصات التواصل الإجتماعي.
وقالت ديلي ميل أنه من مجريات الحلقة التي ظهرت بها كيم كارداشيان بهذه الإطلالة الغريبة، تعرضت كيم للسخرية من شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان حيث وصفتها بإنها تشبه نيكي ميناج في زي الهالوين الأزرق الغريب.
كما ذكرت كيم في حوارها بالحلقة، أنها كانت تخطط لارتداء هذا الزي في عيد ميلاد شقيقتها كورتني كارداشيانن الأربعون.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الزي الغريب كان من تصميمات مصمم الأزياء الشهير Thierry Mugler، الذي سبق له تصميمات عدد من الإطلالات لكيم في الماي.
ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي احتفلت به عائلة كارداشيان بظهور كايلي جينر، أصغر الشقيقات بالعائلة، على غلاف مجلة "بلاي بوي" للمرة الأولى، لتكون ثاني فتاة من أسرة كارداشيان تظهر على غلاف هذه المجلة بعد شقيقتها كيم كارداشيان.
ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من الحلقة، ظهرت بها كيم مرتدية لهذه الإطلالة، التي أوضحت أنها تستعد من خلالها لحضور حفل الموضة الشهير Met Gala.
كما ذكرت الصحيفة أن ظهور كيم كارداشيان بهذه الإطلالة تسبب في تعرضها لموجة من السخرية من جانب متابعي الحلقة على شبكة تليفزيون E، ومتابعي كيم كارداشيان على منصات التواصل الإجتماعي.
وقالت ديلي ميل أنه من مجريات الحلقة التي ظهرت بها كيم كارداشيان بهذه الإطلالة الغريبة، تعرضت كيم للسخرية من شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان حيث وصفتها بإنها تشبه نيكي ميناج في زي الهالوين الأزرق الغريب.
عيد ميلاد كورتني
كما ذكرت كيم في حوارها بالحلقة، أنها كانت تخطط لارتداء هذا الزي في عيد ميلاد شقيقتها كورتني كارداشيانن الأربعون.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الزي الغريب كان من تصميمات مصمم الأزياء الشهير Thierry Mugler، الذي سبق له تصميمات عدد من الإطلالات لكيم في الماي.
ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي احتفلت به عائلة كارداشيان بظهور كايلي جينر، أصغر الشقيقات بالعائلة، على غلاف مجلة "بلاي بوي" للمرة الأولى، لتكون ثاني فتاة من أسرة كارداشيان تظهر على غلاف هذه المجلة بعد شقيقتها كيم كارداشيان.
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