نجمة شهيرة قد تكون أولى ضحايا "إنستجرام"!

أوضح موقع "ماشابل" التقني المتخصص أن سياسات "إنستجرام" الجديدة قد تجعل عددا من المنشورات يختفي بصورة كاملة.

وهذا تقع نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، وشقيقتها كلوي، ضحية سياسات شبكة التواصل المصور "إنستجرام" الجديدة، التي بدأت في تطبيقها.

وأشارت إلى أن "إنستغرام" فرضت قيودا على الاشتراك في الصفحات، التي تنشر معلومات عن أنظمة غذائية "دايت" أو جراحات تجميل أو مستلزمات تجميل أو ترويج لمنتجات بعينها.

قيود عمرية

وسيبدأ الموقع في فرض قيود عمرية للاشتراك في بعض الصفحات الموجودة على منصاته، التي تروج لأنظمة غذائية معينة أو صالونات تجميع أو جراحات تجميلية معينة.





وقالت إنستغرام: "القواعد الجديدة ستخفي عددا من المشاركات، التي تشجع على استخدام بعض منتجات إنقاص الوزن والجراحات التجميلية، والتي تحفز المستخدمين على استخدام تلك المنتجات أو تتضمن أسعارها، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما".



