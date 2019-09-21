رمضان صبحي: أهدافنا ملعوبة مش ضربات جزاء

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ، أن تتويج فريقه ببطولة السوبر على حساب نظيره الزمالك بهزيمته 3 - 2 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب "برج العرب"، مستحق وأن الأهلي كان الأفضل في كافة نواحي الملعب.





وقال رمضان صبحي، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، :"ظروف المباراة جعلت الأمور صعبة في النهاية ولكن الأهداف التي سُجلت بمرمانا من ركلتي جزاء عكس أهدافنا التي جاءت بلعب".





وعن بقائه في الأهلي، رد رمضان:"أنا مع النادي الأهلي والأهلي بيتي وعندما تنتهي السنة الجارية نتحدث وإن شاء الله القادم خير لنا".





وأتم رمضان حديثه إن لاعبى فريقه قدموا أداء رجوليا فى مباراة الزمالك استحقوا عليه التتويج بكأس السوبر ونجحوا فى تحقيق الفوز من أهداف من "لعب" وليست من ركلات جزاء.





ونجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؛ في قيادة فريقه للفوز بالمباراة والتتويج باللقب؛ بعد الفوز بنتيجة 3-2؛ تقدم فيها الأهلي بثلاثية نظيفة؛ قبل أن يقلص الزمالك الفارق بهدفين؛ قبل أن يطلق الألماني فليكس بروتش صافرة النهاية.





واستطاع فايلر؛ في الدخول للقائمة الذهبية لمدربين الأهلي المتوجين باللقب؛ ليصبح المدرب السادس المتوج باللقب في تاريخ النادي.





ومارس الأهلي؛ هوايته المفضلة بالتتويج على حساب الزمالك؛ بالسوبر لينجح في الفوز باللقب الخامس على حسابه مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض.



